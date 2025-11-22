Triunfó en Europa, brilló con la selección de Honduras y ahora Saprissa revela la oferta que lanzó para ficharlo: “Un bombazo”

Juan Carlos Rojas, el futuro ex presidente del Deportivo Saprissa, brindó una extensa y distendida entrevista para el programa Los Saprissa, transmitido en YouTube.

A poco de cerrar una gestión prolongada al frente del Monstruo, el jerarca morado se mostró más relajado de lo habitual e incluso se permitió responder preguntas que, en otro contexto, podrían haberlo puesto en el centro de la polémica.

ver también 500 mil dólares por Fidel Escobar: confirman la noticia que impacta a Saprissa y lo aleja de Costa Rica

El bombazo que no fue

La primera consulta que recibió Juan Carlos Rojas fue: “¿Algún jugador que pudo haber llegado al Saprissa y no se dio, y hubiera sido un bombazo?”. No necesitó pensar demasiado. “¿Que hubiera sido un bombazo? Un jugador que hicimos casi lo imposible por traer. En ese momento era uno de los mejores delanteros de Centroamérica: Carlo Costly”, confesó.

Costly, delantero hondureño de 1,90 m y 43 años, continúa activo con el Lone FC de su país. Con una carrera extensa, el atacante catracho brilló en Honduras vistiendo los colores de Olimpia (donde marcó 48 goles y fue campeón), Marathón, Platense, Real España y Platinas. También tuvo éxito en Europa: pasó por el Birmingham City de Inglaterra, GKS Bełchatów de Polonia, FC Vaslui de Rumania y Gaziantepspor de Turquía.

Rojas recordó que Saprissa llegó a poner sobre la mesa una oferta económica “salida de toda razonabilidad” para ficharlo. “Yo dije ‘hay que traerlo’, y lo tuvimos prácticamente listo. Pero en esos mismos días le salió otra oferta en China y no se dio. La hubiera reventado aquí.”

Publicidad

Publicidad

El atacante oriundo de San Pedro Sula también tiene números impresionantes con la Selección de Honduras: 32 goles en 78 partidos oficiales y participación en el Mundial de Brasil 2014, el último que disputó la H.

¿Por qué Costly no llegó a Tibás?

La propuesta que terminó alejándolo de Tibás fue la del GZ Zicheng, que lo fichó en julio de 2013 tras su salida del PAE Veria de Grecia. El propio Carlo Costly confirmó esta versión y recordó lo cerca que estuvo de vestirse de morado: “Tuve la posibilidad de jugar en el Saprissa. Estuve a punto de firmar, pero a los dos días me llamaron de China y obviamente el dinero en esos momentos es importante, cuando uno ya tiene treinta y pico de años. Decidí por China.”

Publicidad

Costly estuvo cerca de llegar a Saprissa (ESPN).

Publicidad

Costly fue claro al explicar su decisión: “Cuando uno ya está de salida, tiene que aprovechar el dinero, no tanto la fama. Puede ser el Real Madrid, pero si te va a dar dos pesos, no conviene.” Un mensaje que hace pensar cuánto ofreció realmente Saprissa en aquella negociación que Rojas describió como “fuera de toda razonabilidad”.