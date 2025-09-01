“No me interesa lo que piensen”: Isaac Badilla apunta a Saprissa con un filazo que resuena en Tibás tras la victoria de Alajuelense

El sábado, Isaac Badilla, juvenil de Liga Deportiva Alajuelense, volvió a sumar minutos en un clásico nacional frente al Deportivo Saprissa, un escenario que ya conoce mejor que muchos.

Con apenas 16 años, en la fase final del Torneo Clausura 2025, le tocó debutar en Primera División precisamente en La Cueva, en aquel recordado empate 3-3 en el que se convirtió en una de las figuras del partido.

ver también “Imposible de rechazar”: Washington Ortega abre la puerta lejos de Alajuelense que ningún manudo quería escuchar

Badilla hace frente a las críticas con un mensaje fuerte

En la previa de la victoria por 1-0 de los manudos el pasado fin de semana, triunfo que rompió con una racha de más de cuatro años sin ganar en el Ricardo Saprissa, Badilla atendió a los medios y se refirió por primera vez a un tema que había generado polémica: la incomodidad que generó entre aficionados y jugadores rivales (y no solo de Saprissa, sino también del Club Sport Herediano) el verlo celebrar con euforia barridas y duelos ganados.

Publicidad

Publicidad

El joven oriundo de Heredia, que cumplió 17 años el 18 de junio, fue contundente en su respuesta. “De eso, a mí no me interesa lo que piensen. Yo lo hago porque soy liguista, porque a mi edad debutar en un clásico es importante“, disparó.

Isaac Badilla no se achica con nada (LDA).

Publicidad

“Usted viene con la adrenalina, el sentimiento y más en una final. Eso yo lo voy a seguir haciendo, porque desde que juego en ligas menores yo lo hago, y eso ya es normal mío”, dejó en claro Badilla.

Publicidad

Badilla pone la mira en el Mundial

Además de referirse a su estilo de juego, Badilla destacó la importancia de sumar minutos en Primera División, pues eso le permite ganar confianza y ritmo de competencia.

Publicidad

“Ya casi se acerca el Mundial, sumo minutos acá y ahorita viene la preparación. Si el profe (Rándall Row) lo decide, voy a estar”, señaló, recordando que se perfila para representar a Costa Rica en la Copa del Mundo Sub-17 que se disputará en Qatar a finales de año.

ver también Otro golpe a Saprissa: Alajuelense consigue lo que ningún equipo de la Concacaf pudo lograr y sorprende en Centroamérica

El pasado sábado, Isaac Badilla ingresó al minuto 70 en sustitución de Fernando Piñar y volvió a sentir de cerca la intensidad del partido que nadie quiere perderse.

Publicidad