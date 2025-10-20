Es tendencia:
No salió en televisión: la arenga feroz de Machillo Ramírez que motivó a Alajuelense a arrasar con Saprissa

Sale a la luz el potente discurso con el que Machillo Ramírez exhortó a sus jugadores antes del clásico con Saprissa.

Por Geronimo Heller

Machillo Ramírez sabe bien cómo hay que jugarle al Saprissa.
Machillo Ramírez sabe bien cómo hay que jugarle al Saprissa.

El domingo, los fanáticos de Liga Deportiva Alajuelense vivieron una noche mágica en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde vieron a su equipo, con los colores rojinegros bien puestos, pasar por encima a su eterno rival, Deportivo Saprissa.

La superioridad del conjunto manudo en el clásico nacional fue indiscutida. Con dos goles del imparable Kenyel Michel, Alajuelense no solo se llevó los tres puntos, sino que también se trepó a la cima del Torneo Apertura 2025. Además, el equipo continúa con vida en la Copa Centroamericana, lo que les permite seguir soñando con un doblete histórico.

La Liga del Macho

El responsable de este resurgir manudo es, sin lugar a dudas, el entrenador Óscar “Machillo” Ramírez. Bajo su dirección, Alajuelense ha recuperado la confianza y volvió a ser un equipo que representa a sus seguidores.

Machillo Ramírez armó un equipo sólido y con personalidad (LDA).

Los jugadores encuentran en el histórico DT a un líder capaz de sacarles lo mejor en cada momento crucial, y los logros de esta temporada, especialmente el dominio en los clásicos, han reavivado el sueño de alcanzar la tan esquiva estrella 31, ese título que los manudos desean con fervor.

Un mensaje que enloquece a los manudos

El aporte del Machillo a la actitud de sus jugadores quedó perfectamente claro en un video publicado por Alajuelense en sus redes sociales, en el que se muestra a Ramírez dando una arenga antes del clásico.

En el vestuario, la poderosa voz del estratega resonaba con fuerza: “Tenemos que sudar sangre si hay que sudarla. Tenemos que dar lo que sea, si es una ceja, si es un dedo, si es lo que **** sea, tenemos que darlo, ¿ok? Y con convicción de que va a entrar el gol“, fueron sus palabras.

Machillo Ramírez le dio un corazón a Alajuelense (La Nacion).

La reacción en el campo quedó a la vista de todos. Los jugadores manudos salieron con una energía desbordante y dominaron a un Saprissa que no tuvo respuestas para el ímpetu rojinegro.

Este tipo de victorias no son nuevas para Machillo Ramírez, quien se ha destacado en su carrera por manejar los clásicos de manera excepcional. Ya había ganado el primer clásico de la temporada en La Cueva, y hace menos de una semana, su Alajuelense derrotó a Herediano en el Clásico Provincial, hundiendo a los florenses en una crisis que no parece tener fondo.

