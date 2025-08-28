Quiere nuevos delanteros: el pedido público de Vladimir Quesada que pone en jaque a la directiva de Saprissa

Este jueves, Vladimir Quesada compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a una nueva edición del clásico nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Con apenas una semana al frente del equipo en su tercer ciclo como entrenador morado, el estratega de 59 años fue consultado por su opinión acerca de los recursos con los que cuenta su plantilla en materia ofensiva.

¿Saprissa necesita sumar más delanteros?

El Monstruo dispone de varios centrodelanteros: Orlando Sinclair, Ariel Rodríguez, Gustavo Herrera, Marcos Escoe y los lesionados Warren Madrigal y Newton Williams.

Sin embargo, muchos aficionados consideran que el equipo se ha quedado corto con las incorporaciones del actual mercado de fichajes y señalan al Comité Técnico, encabezado por Erick Lonnis, por los problemas ofensivos.

“Yo pienso en el ataque”

Sobre esta situación, Quesada se mostró conforme con lo que tiene, pero sorprendió al no ocultar que está abierto a recibir nuevos delanteros: “En cuanto a los delanteros, en el número total que tenemos encontramos muchas de las cualidades que queremos. Estamos contentos con ellos“, comenzó diciendo.

“Si usted me pregunta, yo desearía tener casi que solo delanteros en la banca, tener opciones, porque yo pienso en el ataque. Estoy muy contento, y estaría más contento si podemos traer algunos otros muchachos que podrían integrar y hacer más fuerte la competencia en esa parte del equipo”, añadió el DT, dejando en una posición incómoda a la directiva.

¿Qué dijo Erick Lonnis?

Minutos antes de estas declaraciones, el propio Erick Lonnis no le cerró la puerta a la incorporación de un nuevo atacante, aunque también aclaró que la operación no será para nada sencilla.

“Hemos estado buscando un delantero extranjero, no hemos cerrado esa posibilidad. Lo he comentado antes, no es tan fácil. No hay tanta disponibilidad y los que están en nivel para venir a Costa Rica no los quieren soltar, pero es una posibilidad que no se ha cerrado”, reconoció Lonnis.

Con el cierre de inscripciones fijado para el 18 de septiembre, los próximos días serán decisivos para saber si Saprissa logra atender el pedido de su entrenador o si afrontará el resto del semestre con lo que ya tiene.