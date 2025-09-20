Vladimir Quesada lo limpió y ahora esto: un recién salido de Saprissa sufre el revés más duro cuando nadie lo esperaba

Hace apenas cuatro días, Guadalupe FC anunciaba con ilusión la incorporación de Samir Taylor para reforzar al equipo en lo que resta del Torneo Apertura 2025. El joven lateral de 21 años llegó en calidad de préstamo desde el Deportivo Saprissa, donde estaba teniendo escasa participación.

Esta temporada, el hermano menor de Gerald Taylor apenas registraba 334 minutos de juego con el equipo que se encuentra bajo la dirección técnica de Vladimir Quesada.

Samir Taylor tuvo un debut para el olvido

El movimiento parecía una gran oportunidad para el futbolista, ya que, al menos en los papeles, en Guadalupe tendría más protagonismo y minutos de juego. Sin embargo, su segundo partido con el conjunto josefino no podría haber terminado de la peor manera.

Este sábado, en el duelo correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025 frente a Liga Deportiva Alajuelense, líder del campeonato, Taylor fue titular en el once de Fernando Palomeque.

Pero cuando apenas transcurrían 6 minutos de partido, una jugada desafortunada lo obligó a salir del terreno de juego en camilla y entre lágrimas, tras resentirse de la rodilla. En su lugar ingresó Sergio Gámez.

La preocupación no solo quedó en Guadalupe, sino también en Tibás, ya que el pase del juvenil sigue perteneciendo a Saprissa. Aunque aún no se confirma el diagnóstico oficial, la zona afectada hace temer una lesión de consideración, algo que sería un durísimo golpe para la carrera de un jugador que buscaba relanzarse con continuidad.

Una noche negra para Guadalupe

Como si lo de Taylor no hubiera sido suficiente, Guadalupe sufrió otra baja por lesión apenas 10 minutos más tarde: William Quirós también tuvo que salir del campo y en su lugar entró Kenneth Guzmán. Dos cambios obligados en los primeros 20 minutos de juego complicaron cualquier planteamiento táctico de Palomeque ante un rival tan exigente como Alajuelense.

Con el equipo hundido en el fondo de la tabla del Apertura 2025, los josefinos no logran adaptarse al ritmo de la primera división, y ahora las lesiones agravan aún más su ya complicado panorama.

