Impacto total en Saprissa y Alajuelense por el sismo que sacudió a La Cueva minutos antes de la final: “Se movió el piso”

Faltaban todavía tres horas para el inicio de la final de ida del Torneo Apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense cuando los primeros aficionados que comenzaban a ocupar las graderías del Estadio Ricardo Saprissa sintieron algo fuera de lo común.

La situación también fue percibida por la transmisión de Teletica Radio, conducida por Christian Sandoval, quien relató en vivo lo sucedido. “Aquí estamos arriba, estoy hablando, dándole comienzo a la transmisión, y en eso dice el señor González: ‘Algo sentí que se movía’, y en efecto, aquí se movió el piso”, expresó el periodista.

¿Qué fue lo que pasó en La Cueva?

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) y la Red Sismológica Nacional de la UCR informaron que a las 5:08 p.m. (hora local) de este miércoles 17 de diciembre se registró un sismo con epicentro a 28 kilómetros de Punta Burica.

Según el organismo, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 13 kilómetros y fue percibido en distintas zonas del país, principalmente en la región sur, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas afectadas por el evento.

De acuerdo con el medio CR Prensa, la magnitud preliminar del temblor fue de 5,3 en la escala de Richter. Aunque el impacto principal se dio en la región meridional de Costa Rica, algunos aficionados lo sintieron incluso en La Cueva, que tembló como si estuviera colmada de morados cantando y saltando al mismo tiempo.

En contraste, en Alajuela, donde los jugadores rojinegros dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez se embarcaban en el bus rumbo a San Juan de Tibás, no se percibieron efectos del movimiento sísmico.

¿A qué hora juegan Saprissa vs Alajuelense?

El partido está programado para iniciar a las 8:00 p.m. (hora local) y marcará el comienzo de la serie final del Apertura 2025. La definición tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, desde las 7:00 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, casa de Liga Deportiva Alajuelense.