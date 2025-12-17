FIFA premia a Panamá: la decisión sin precedentes para el Mundial 2026 que hiere a todo Centroamérica

Panamá comenzó su preparación para la próxima Copa del Mundo tan pronto le fue posible. Las autoridades trabajan a diario para cumplir con la planificación del director técnico. Todas las esperanzas están puestas en su segunda participación.

Los canaleros se hicieron con el boleto en Eliminatorias al Mundial 2026. Sueñan en grande, pese al complicado grupo que les tocó para la competencia. Jugarán contra Inglaterra, Croacia y Senegal, con el objetivo de hacer historia a lo grande.

Recientemente, además de confirmar dos partidos amistosos por fuera de lo que estableció la FIFA, la plantilla de la Selección Nacional recibió otra noticia que los motiva a todos. No solamente significará un desafío desde el plano deportivo.

Panamá lo celebra: FIFA confirmó los premios económicos para el Mundial 2026

FIFA aprobó los premios económicos para el Mundial 2026. Las cifras significan un récord por su magnitud. Generarán un impacto altísimo en todos y cada uno de los participantes. Además, para muchos será una motivación extradeportiva.

Durante una reunión por la final de la Copa Intercontinental, el Consejo de FIFA dio su visto bueno a la llamativa cifra de 655 millones de dólares. Estos mismos van a repartirse entre los 48 participantes, obviamente, no de igual manera.

Por su participación inicial y sin considerar los resultados, Panamá embolsará su 1.5 millón de dólares. En caso de que la Selección Nacional quede eliminada en la primera ronda de la competencia, sumará nueve millones más a su cartera.

Mundial 2026: los premios económicos que aprobó la FIFA para las selecciones