FIFA de por medio: Saprissa le lanza una inesperada burla a Alajuelense y calienta la final del Apertura 2025

La rivalidad más grande del fútbol costarricense vuelve a estar en su punto máximo y esta vez no solo se juega dentro de la cancha. Este miércoles se disputa la final de ida del Torneo Apertura 2025 entre Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, un duelo que paraliza al país y que, como suele ocurrir, ya empezó a calentarse en la previa.

Horas antes del pitazo inicial, el conjunto de Tibás encendió las redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido y que fue interpretado como una burla directa hacia su eterno rival.

La burla de Saprissa a Alajuelense

Desde las cuentas oficiales del club morado publicaron una imagen de un autobús completamente vestido de púrpura, acompañado por una frase tan provocadora como sugerente: “Súbanse los que quieran (y puedan) a este bus” junto a la bandera de Japón.

El mensaje no fue casual ni inocente. La referencia apunta directamente a uno de los mayores hitos internacionales en la historia del Saprissa: la conquista de la Concacaf y su posterior participación en el Mundial de Clubes de la FIFA en Japón, un logro que marcó al club y a toda su afición. En Tibás lo recuerdan como una muestra de grandeza internacional y, en plena final ante Alajuelense, decidieron traerlo nuevamente a escena.

La burla de Saprissa a Alajuelense. (Foto: X)

La indirecta también tiene destinatario claro. Alajuelense ganó la Concacaf en otra edición, pero no pudo disputar el Mundial de Clubes debido a que el torneo fue cancelado en ese momento. Ese detalle histórico es el que Saprissa puso sobre la mesa, utilizando a la FIFA como telón de fondo para marcar diferencias y reforzar su discurso de grandeza internacional.

Publicidad

Publicidad

ver también La alineación de Alajuelense vs. Saprissa para la final de ida: ¿Washington Ortega o Bayron Mora?

La publicación generó reacciones inmediatas entre aficionados de ambos bandos. Mientras los morados celebraron el ingenio del mensaje y lo tomaron como un golpe anímico previo a la serie, del lado manudo no tardaron en responder con críticas, recordando los logros recientes de la Liga y su dominio en la fase regular del campeonato.

Así, con la final de ida a punto de comenzar, Saprissa y Alajuelense ya juegan su propio partido fuera de la cancha. La burla está lanzada, la tensión es máxima y el Apertura 2025 promete una serie cargada de fútbol, historia y orgullo, con dos gigantes que no se guardan nada ni siquiera antes de rodar la pelota.