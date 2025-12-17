Municipal vs. Achuapa: ¿A qué hora y dónde ver la semifinal de vuelta del Apertura 2025? Liga Nacional de Guatemala

La serie más abierta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 se definirá en el Estadio “El Trébol”. Después del 1-1 en la ida en el Winston Pineda, Municipal y Achuapa dejaron todo por resolverse en la revancha, con el global igualado y sensaciones encontradas.

Ahora, el líder de la fase regular jugará delante de su gente para ratificar su condición de candidato, pero enfrente tendrá al equipo revelación del torneo, que ya eliminó al sublíder Mixco y demostró que no le intimidan los escenarios grandes.

¿A qué hora juega Municipal vs. Achuapa por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Día: jueves 18 de diciembre de 2025

jueves 18 de diciembre de 2025 Hora: 20:00 (hora de Guatemala)

20:00 (hora de Guatemala) Estadio: El Trébol, Ciudad de Guatemala

El Trébol, Ciudad de Guatemala Torneo: Semifinal de vuelta – Liga Nacional de Guatemala, Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO Municipal vs. Achuapa? Semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025

El partido que se jugará en “El Trébol” y definirá al segundo finalista del Apertura 2025 se podrá ver en vivo por la pantalla de Tigo Sports.

¿Cómo llega Municipal a la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Los Rojos llegan con la tranquilidad relativa de haber sacado un empate 1-1 como visitantes en Jutiapa, resultado que le deja la mesa servida para definir en “El Trébol” con su gente. Su campaña en la fase regular del Apertura 2025 fue la mejor de todas:

Posición: 1º

1º Puntos: 48

48 PJ: 22

22 Récord: 14 victorias, 6 empates y 2 derrotas

14 victorias, 6 empates y 2 derrotas Goles: 41 a favor, 14 en contra (mejor diferencia de gol del torneo, +27)

En cuartos de final pasó por encima de Mictlán con un 3-0 global, y ahora tiene otro factor a favor: según el reglamento de la Liga Nacional, si la serie termina empatada en el marcador global, avanza el equipo mejor ubicado en la fase regular, y en esta llave ese es Municipal.

¿Cómo llega Achuapa a la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Los Cebolleros mantienen vivo el sueño de meterse en su primera final de Liga Nacional. Vienen de eliminar a Mixco con un 3-2 global en cuartos de final y en la ida de semifinales igualó 1-1 con Municipal en Jutiapa, dejando la sensación de que pudo irse con algo más. Su campaña en la fase de clasificación del Apertura 2025 fue la siguiente:

Posición: 7º

7º Puntos: 25

25 PJ: 22

22 Récord: 6 victorias, 7 empates y 9 derrotas

6 victorias, 7 empates y 9 derrotas Goles: 22 a favor, 29 en contra

Achuapa sabe que el reglamento lo obliga a ir por la victoria en El Trébol: si el global termina empatado, clasificará Municipal por su mejor posición en la tabla.

Con nada que perder y mucho por ganar, el equipo del uruguayo Álvaro García se planta en la capital como el gran outsider de estas semifinales, listo para intentar dar otro golpe histórico en el campeonato nacional.

¿Quién es el árbitro de Municipal vs. Achuapa por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Árbitro: Bryan López

Bryan López Asistente 1: Juan Tipaz

Juan Tipaz Asistente 2: Jorge de León

Jorge de León Cuarto árbitro: Kevin Cacao

Kevin Cacao Asesor: Rubén Castellanos

Rubén Castellanos Comisaria: Karen Barrios

