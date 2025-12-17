Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Municipal vs. Achuapa: ¿A qué hora y dónde ver la semifinal de vuelta del Apertura 2025? Liga Nacional de Guatemala

Municipal vs. Achuapa definirán al último finalista del Apertura 2025 de la Liga Nacional. Entérese cuán

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Municipal vs. Achuapa: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal de vuelta?
© Deporte Total USAMunicipal vs. Achuapa: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal de vuelta?

La serie más abierta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 se definirá en el Estadio “El Trébol”. Después del 1-1 en la ida en el Winston Pineda, Municipal y Achuapa dejaron todo por resolverse en la revancha, con el global igualado y sensaciones encontradas.

Ahora, el líder de la fase regular jugará delante de su gente para ratificar su condición de candidato, pero enfrente tendrá al equipo revelación del torneo, que ya eliminó al sublíder Mixco y demostró que no le intimidan los escenarios grandes.

¿A qué hora juega Municipal vs. Achuapa por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

  • Día: jueves 18 de diciembre de 2025
  • Hora: 20:00 (hora de Guatemala)
  • Estadio: El Trébol, Ciudad de Guatemala
  • Torneo: Semifinal de vuelta – Liga Nacional de Guatemala, Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO Municipal vs. Achuapa? Semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025

El partido que se jugará en “El Trébol” y definirá al segundo finalista del Apertura 2025 se podrá ver en vivo por la pantalla de Tigo Sports.

Donde más le duele a Municipal: Oscar Santis calienta una posible final con el dardo que en Antigua no vieron venir

ver también

Donde más le duele a Municipal: Oscar Santis calienta una posible final con el dardo que en Antigua no vieron venir

¿Cómo llega Municipal a la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Los Rojos llegan con la tranquilidad relativa de haber sacado un empate 1-1 como visitantes en Jutiapa, resultado que le deja la mesa servida para definir en “El Trébol” con su gente. Su campaña en la fase regular del Apertura 2025 fue la mejor de todas:

  • Posición:
  • Puntos: 48
  • PJ: 22
  • Récord: 14 victorias, 6 empates y 2 derrotas
  • Goles: 41 a favor, 14 en contra (mejor diferencia de gol del torneo, +27)
Publicidad

En cuartos de final pasó por encima de Mictlán con un 3-0 global, y ahora tiene otro factor a favor: según el reglamento de la Liga Nacional, si la serie termina empatada en el marcador global, avanza el equipo mejor ubicado en la fase regular, y en esta llave ese es Municipal.

¿Cómo llega Achuapa a la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Los Cebolleros mantienen vivo el sueño de meterse en su primera final de Liga Nacional. Vienen de eliminar a Mixco con un 3-2 global en cuartos de final y en la ida de semifinales igualó 1-1 con Municipal en Jutiapa, dejando la sensación de que pudo irse con algo más. Su campaña en la fase de clasificación del Apertura 2025 fue la siguiente:

Publicidad
  • Posición:
  • Puntos: 25
  • PJ: 22
  • Récord: 6 victorias, 7 empates y 9 derrotas
  • Goles: 22 a favor, 29 en contra

Achuapa sabe que el reglamento lo obliga a ir por la victoria en El Trébol: si el global termina empatado, clasificará Municipal por su mejor posición en la tabla.

Publicidad

Con nada que perder y mucho por ganar, el equipo del uruguayo Álvaro García se planta en la capital como el gran outsider de estas semifinales, listo para intentar dar otro golpe histórico en el campeonato nacional.

¿Quién es el árbitro de Municipal vs. Achuapa por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

  • Árbitro: Bryan López
  • Asistente 1: Juan Tipaz
  • Asistente 2: Jorge de León
  • Cuarto árbitro: Kevin Cacao
  • Asesor: Rubén Castellanos
  • Comisaria: Karen Barrios
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala recibe premio de Concacaf y pone a Centroamérica a sus pies
Guatemala

Guatemala recibe premio de Concacaf y pone a Centroamérica a sus pies

No solo es Amarini Villatoro: Xelajú se podría quedar sin una de sus figuras
Guatemala

No solo es Amarini Villatoro: Xelajú se podría quedar sin una de sus figuras

Xelajú tiene tres extranjeros en carpeta: el reemplazo de Amarini Villatoro
Guatemala

Xelajú tiene tres extranjeros en carpeta: el reemplazo de Amarini Villatoro

Un sismo sacudió a La Cueva minutos antes de la final: "Se movió el piso"
Costa Rica

Un sismo sacudió a La Cueva minutos antes de la final: "Se movió el piso"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo