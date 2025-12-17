Botafogo, Panamá y ahora Herediano: Jafet Soto hace oficial la llegada que ilusiona a los florenses de cara al 2026

Este miércoles 17 de diciembre, mientras Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se preparaban para disputar la primera final del Torneo Apertura 2025, el Club Sport Herediano, ya eliminado de toda competencia, hizo oficial una noticia que venía circulando desde hace días entre los aficionados rojiamarillos.

Se trata de la llegada de la marca Reebok como nuevo socio comercial del Team a partir de 2026. Pirma quedará en el pasado, tal como lo confirmó la institución presidida por Jafet Soto mediante un comunicado oficial.

“El Club Sport Herediano anuncia oficialmente su alianza comercial con Reebok, una de las marcas deportivas más icónicas y reconocidas a nivel global, que a partir de la temporada 2026 asumirá con orgullo el reto de vestir a El Team”, informaron los florenses.

¿Qué otros equipos se visten con Reebok?

Si bien la empresa con sede en Massachusetts, Estados Unidos, es reconocida a nivel internacional, al día de hoy su presencia en el fútbol está concentrada principalmente en América Latina.

Reebok tiene presencia en el Brasileirao (Botafogo).

En el Brasileirao viste a Botafogo, mientras que en Chile hace lo propio con Unión Española. Además, Reebok es sponsor oficial de la Selección de Panamá (que será el único representante de Centroamérica en el Mundial 2026), así como de su par de Israel.

Panamá llevará a Reebok a la Copa del Mundo (FEPAFUT).

Jafet Soto: “Esta alianza nos ilusiona”

Dentro del comunicado también se incluyeron las palabras de Jafet Soto, quien valoró el acuerdo que comenzará a regir a partir del próximo año: “Para el Club Sport Herediano es un motivo de orgullo darle la bienvenida a Reebok a la familia rojiamarilla. Coincidimos en una misma mentalidad: competir con grandeza, respetar la historia y trabajar con profesionalismo todos los días. Esta alianza nos ilusiona y nos compromete aún más con nuestra afición”, señaló.

Por su parte, el CEO de Reebok Latinoamérica, Mark Yohros, expresó: “Para Reebok es un orgullo ser parte del fútbol costarricense y hacerlo de la mano de uno de los clubes más importantes del país. Tendrán todo nuestro apoyo, brindando calidad e innovación a la altura de su historia”.