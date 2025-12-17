Todo Alajuelense consternado con lo que Machillo Ramírez dijo sobre su retiro como DT: “Es una vida difícil”

En un momento clave para Liga Deportiva Alajuelense, a las puertas de la final del Torneo Apertura 2025 ante Saprissa, las recientes declaraciones del Machillo Ramírez generaron un fuerte impacto en el entorno rojinegro.

Sus palabras sobre el desgaste que implica la vida del entrenador y la posibilidad, aunque no inmediata, de pensar en el retiro, encendieron la preocupación y dejaron al liguismo reflexionando.

ver también Machillo Ramírez lo confirmó: la decisión que tomará con Washington Ortega para la final contra Saprissa

¿Qué dijo el Machillo Ramírez sobre su retiro como DT?

Durante una entrevista en el canal de YouTube ElPato&Toño, Óscar Ramírez se mostró reflexivo al referirse a su futuro como entrenador. El Machillo reconoció que, aunque por ahora no se plantea un retiro inmediato, la exigencia constante del cargo empieza a pasar factura.

Machillo Ramírez – Alajuelense

“No lo sé, tengo 61 años, en este momento todavía no me lo voy a plantear pero puede ser en cualquier momento. Es decir, esta es una vida difícil la del entrenador y me ha costado. La mente tal vez no, pero el cuerpo ya le va avisando a uno que es pesado el asunto”, compartió el Machillo Ramírez sobre si se plantea seguir mucho más tiempo como DT.

“Aparecí con una gastritis medio jodida y el doctor me dijo que tenía que cuidarme porque tenia mucha incidencia en tener cáncer de estómago, entonces he estado con ese tema de control de comidas y ser constante en cuidarme“, comentó.

Publicidad

Publicidad

“También tengo una hernia y tengo pensando operarme después de este campeonato para luego volver al ejercicio físico que también me está haciendo falta. Pero como te dije, con 61 años el cuerpo ya va avisando“, finalizó el Machillo Ramírez.