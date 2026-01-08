Es tendencia:
Valencia ficharía a Kenay Myrie y Saprissa ya tiene un candidato para reemplazarlo: “Habló con…”

Sigue moviéndose el mercado de fichajes en Saprissa y en carpeta ya estaría el sustituto de Kenay Myrie quien jugará en Valencia.

Por Marcial Martínez

La posible salida de Kenay Myrie rumbo al Valencia Mestalla empieza a mover el mercado en Tibás, donde Deportivo Saprissa ya analiza escenarios para cubrir una eventual baja sensible.

En la posición de lateral derecho, el Valencia CF y su Academia VCF han puesto su atención en Kenay Myrie Reyes, joven futbolista del Deportivo Saprissa, a quien siguen de cerca por su proyección y rendimiento. Sobre este escenario, Vladimir Quesada ya tendría en mente a su reemplazo.

Nadie lo vio venir y “es opción” en la Fedefútbol: otro ex Saprissa podría ser el nuevo DT de Costa Rica

Fernán Faerron a Saprissa: Kevin Jiménez cuenta la verdad sobre el fichaje bomba que ilusiona a los morados

¿Cuál sería el reemplazo de Kenay Myrie en Saprissa?

Ante la posibilidad de que Kenay Myrie continúe su carrera en el Valencia, en Saprissa ya se analiza una alternativa concreta para cubrir su eventual salida.

Según explicó Kevin Jiménez desde su espacio en Seguimos, el club morado ha sostenido conversaciones con Guadalupe para explorar el regreso de Samir Taylor, quien aparece como la principal opción para ocupar el lateral derecho.

“Saprissa ya habló con Guadalupe de que estaría interesado en que Samir Taylor regrese. Obviamente, él tiene contrato con Guadalupe. Tendrá que ver algunos temas contractuales y demás porque no será tan sencilla su salida“, compartió Kevin Jiménez.

Samir Taylor jugará a préstamo en Guadalupe FC - Deportivo Saprissa
Samir Taylor – Saprissa
No obstante, el movimiento no sería sencillo, ya que el jugador tiene contrato vigente y aún deben resolverse aspectos contractuales y directivos, aunque hoy por hoy es la carta que más fuerza toma dentro del entorno tibaseño.

“No fue como que Saprissa le dijo ‘ya véngase’, fue una posibilidad que tocaron entre directivas. Es la opción de lateral derecho que tendría el conjunto morado para regresar”, finalizó Kevin Jiménez en su programa Seguimos.

