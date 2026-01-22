Kenay Myrie sonríe: la gran noticia que recibió tras ser presentado en el Copenhague

El inicio de la aventura europea de Kenay Myrie trae señales positivas. A pocos días de haber sido presentado oficialmente como nuevo jugador del FC Copenhague, el lateral derecho costarricense recibió una noticia alentadora que confirma la confianza que empieza a ganar dentro del club danés.

La buena noticia que recibió Kenay Myrie

El Copenhague dio a conocer la convocatoria de jugadores con los que afrontará el partido amistoso de este viernes, y Myrie figura dentro del grupo elegido por el cuerpo técnico. El duelo será ante el Boldklubben af 1893, como parte de la preparación para el arranque de la temporada danesa, programado para febrero.

Para el exjugador del Deportivo Saprissa, la inclusión representa un paso importante en su proceso de adaptación, tomando en cuenta que recién se integró al plantel y que viene sumando minutos en entrenamientos con el primer equipo.

Myrie ya había estado presente en un compromiso de alto nivel esta misma semana. El lateral formó parte del grupo que enfrentó al Nápoli de Italia por la Liga de Campeones de Europa, en un partido que terminó 1-1. No obstante, el costarricense no está inscrito para esta fase del certamen continental, por lo que no puede competir oficialmente en la actual etapa del torneo.

Kenay Myrie entre los convocados. (Copenhague)

Un detalle que juega a favor del tico es que Kenay Myrie es, actualmente, el único lateral derecho natural dentro del plantel del Copenhague, una situación que podría abrirle espacio para sumar minutos y protagonismo conforme avance la temporada.

¿Cuándo podría debutar Kenay Myrie?

El amistoso ante el Boldklubben af 1893 se disputará a las 12 mediodía hora local, es decir, a las 5:00 a. m. de Costa Rica, y será una nueva oportunidad para que Myrie siga mostrando sus condiciones.

El joven futbolista fue vendido por Saprissa al Copenhague por una cifra cercana al millón de dólares, en una de las transferencias más importantes del club morado en los últimos años. Ahora, con su primera convocatoria oficial en suelo danés, Kenay Myrie empieza a sonreír y a dar pasos firmes en su nueva etapa en Europa.