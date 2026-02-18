“Es llamativo”: El entorno de Guimaraes señala a los culpables que lo sacaron de la carrera por dirigir a Costa Rica

El proceso para elegir al nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica sigue generando expectativa y movimientos internos. En un inicio se habló de una terna de candidatos, pero posteriormente el director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Rónald González, reveló antes de viajar a Madrid que sostendría entrevistas presenciales con los dos finalistas del proceso.

Los nombres que quedaron en la recta final fueron el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert, lo que dejó sin opciones al técnico costarricense Alexandre Guimaraes, quien perdió fuerza en la etapa decisiva.

ver también No es Guimaraes: el DT que vuelve a ganar fuerza para La Sele y amenaza a Robert Moreno y Patrick Kluivert

ver también “Están en contra”: Guimaraes recibe la sentencia final que lo deja fuera de La Sele y aparece un candidato que nadie tenía en los planes

¿Qué se dijo desde el entorno de Guimaraes tras quedar afuera de carrera para dirigir a La Sele?

Sobre este escenario, el entorno de Alexandre Guimaraes calificó como “llamativo” su salida de la carrera por dirigir a la Selección de Costa Rica, apuntando directamente a decisiones internas que terminaron debilitando su candidatura en la recta final del proceso.

Ander Fernández, representante de Alexandre Guimaraes, brindó una entrevista a Teletica Deportes en la que profundizó sobre cómo se encuentra el técnico tras quedar fuera del proceso para dirigir a la Selección.

Alexandre Guimaraes

No sabemos que ha podido pasar, hay una figura del director deportivo, pero existe el comité es el que decide en definitiva, el que decide. Yo le veo a Guima y pasa por varias fases, obviamente, la ilusión ha estado, de repente vio que tenía una oportunidad de llevar el proceso desde el primer momento.

Publicidad

Publicidad

“Hasta ahora ha sido el apagafuegos de dos situaciones que terminaron en Mundiales, es llamativo que una persona que llega desde mi punto de vista llega de apagafuegos y después de todo lo que ha ocurrido no se le dé la oportunidad, en esta etapa de madurez de Guima de darle esa identidad de Costa Rica“.

Fernández dejó claro que el sentimiento predominante en Alexandre Guimaraes es de decepción tras lo ocurrido en el proceso para dirigir a la Selección de Costa Rica. Aunque reconoció que el técnico asume la situación con profesionalismo.