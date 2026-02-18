No solo le pasó a Vinicius: Denuncian actos de racismo en el futbol de El Salvador

El fútbol salvadoreño volvió a enfrentarse a un episodio lamentable. Zacatecoluca elevó una denuncia formal por actos de racismo tras lo ocurrido en la primera fecha de la Copa Presidente, donde su jugador Danny Zúñiga fue víctima de insultos discriminatorios provenientes de aficionados de Batanecos.

La institución reaccionó con firmeza y presentó la queja ante las autoridades correspondientes. Según detalló el club, el presidente realizó una denuncia telefónica el sábado 14 de febrero ante un funcionario del INDES y posteriormente ante otro de la FESFUT, luego de corroborar los hechos con el futbolista afectado y un integrante del cuerpo técnico. El proceso culminó con la denuncia formal por escrito el 16 de febrero.

En su comunicado oficial, la junta directiva expresó un rechazo total a este tipo de conductas, subrayando que el fútbol debe ser un espacio de respeto, inclusión y convivencia. Además, enfatizó que estos actos no solo generan confrontación, sino que también atentan contra la dignidad de los jugadores y la esencia del deporte.

Por su parte, Danny Zúñiga compartió su testimonio sobre el difícil momento vivido durante el encuentro ante Batanecos. “No fue lo mejor, porque por momentos las personas de alrededor no me decían las cosas de buena manera. No esperaba que en este año todavía se dieran este tipo de cosas”, manifestó con evidente desazón.

El futbolista reconoció que se trata de una experiencia complicada de asimilar. “Es una situación complicada, porque a nadie le gusta cargar con cosas de ese tipo”, concluyó, reflejando el impacto emocional que dejan este tipo de episodios dentro y fuera del terreno de juego.

Ahora, la pelota está en la cancha de las autoridades. Más allá del resultado deportivo, el caso exige una respuesta contundente que marque un precedente. El fútbol salvadoreño necesita acciones firmes para erradicar el racismo en los estadios y garantizar que la competencia se desarrolle en un ambiente de verdadero respeto.