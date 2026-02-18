Es tendencia:
Tienen formación en el futbol de Estados Unidos y ahora llegan como fichajes estrellas a El Salvador

El futbol salvadoreño tendrá nuevos elementos con experiencia internacional.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Refuerzos de lujo
Con sangre cuscatleca y formación en el fútbol estadounidense, Diego Grande y Josué Cartagena se convierten en las nuevas apuestas del FAS para el Clausura 2026. El cuadro tigrillo refuerza su plantel con talento joven reclutado en territorio norteamericano, como parte de un proceso de scouting internacional enfocado en futbolistas con raíces salvadoreñas.

Desde España arremeten contra FAS luego de su victoria frente a Alianza

Grande, delantero nacido en San Francisco, llega procedente del San Francisco Glens, club que compite en la USL League Two. Su vínculo con El Salvador es total: su padre es originario de San Miguel y su madre de San Salvador, lo que refuerza su identidad con los colores azul y rojo del conjunto santaneco.

El atacante se define como un jugador de perfil dinámico, capaz de combinar intensidad con sacrificio defensivo. “Tengo intensidad, pero también pasión para defender. Me gusta combinar y meter goles. Solo quiero ayudar en cualquier manera que pueda”, expresó Grande, dejando claro que su prioridad es aportar al equipo.

Por su parte, Josué Cartagena llega desde LA Force, equipo que milita en la NISA Championship. Nacido en Los Ángeles, cuenta con triple nacionalidad: su padre es de Nueva Concepción y su madre es mexicana. Se desempeña como volante y asegura que la intensidad en el mediocampo es una de sus principales virtudes.

Cartagena no esconde su ambición. “Sé que un equipo como FAS siempre quiere ganar y que siempre hay presión, pero a mí la presión me motiva”, afirmó, consciente de la exigencia histórica que implica vestir la camiseta tigrilla. Además, aseguró que trabaja en su proceso de adaptación para estar listo cuando el técnico lo requiera.

Estuvieron jugando en el extranjero y ahora llegan como fichajes estrellas a la Liga de El Salvador

El entrenador Adrián Sánchez considera que ambos pueden ser piezas importantes en el desarrollo del torneo. Con sus incorporaciones, sumadas a las de Elmer Bonilla y Juan Vega, FAS completa un plantel competitivo con el que buscará pelear por el campeonato y devolver la gloria a Santa Ana en este Clausura 2026.

