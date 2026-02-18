Se encienden las alarmas en Municipal por posible lesión de gravedad de Nicolás Samayoa

En uno de los duelos más atractivos de la Jornada 7, Municipal visitó a Cobán Imperial en el estadio José Ángel Rossi, en un partido que prometía intensidad de principio a fin. Sin embargo, más allá del resultado, la preocupación se instaló en el campamento escarlata por la lesión sufrida por uno de sus hombres clave.

Corría el minuto 79 cuando Nicolás Samayoa fue a disputar un balón aéreo y, al caer, sufrió una dislocación en el codo izquierdo. La escena generó alarma inmediata: jugadores de ambos equipos pidieron asistencia médica al notar los evidentes gestos de dolor del defensor rojo.

El cuerpo médico de Municipal ingresó de inmediato al terreno de juego y logró realizar la maniobra para recolocar el codo en su posición normal, una intervención que evitó mayores complicaciones en ese instante. La atención fue rápida y precisa, lo que permitió estabilizar al futbolista.

Samayoa abandonó el campo por sus propios medios y posteriormente se le observó tranquilo en la banca, aunque con visibles señales de incomodidad. En las próximas horas se le practicarán los exámenes médicos correspondientes para determinar con exactitud la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

El calendario no da tregua. Los Rojos enfrentarán a Antigua GFC el sábado 21 de febrero y luego disputarán el esperado clásico ante Comunicaciones el miércoles 25. Por la naturaleza de la lesión, luce poco probable que Samayoa pueda estar disponible para ese compromiso de alta exigencia.

Municipal regresará cerca de la medianoche a la capital y será hasta mañana cuando el plantel retome entrenamientos con la mira puesta en la jornada 8 en el estadio El Trébol. La atención ahora está centrada en la evolución de Samayoa, una pieza importante en el esquema escarlata en un tramo crucial del torneo.