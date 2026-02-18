Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Washington Ortega manda un mensaje que toma por sorpresa a Alajuelense a días del clásico ante Saprissa: “Hoy parece confuso”

Washington Ortega ya vive la previa de una nueva edición del clásico nacional ante Saprissa. Descubre el mensaje que envió.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Washington Ortega manda un mensaje que toma por sorpresa a Alajuelense
© AlajuelenseWashington Ortega manda un mensaje que toma por sorpresa a Alajuelense

En la previa de un clásico que llega cargado de tensión, Washington Ortega sorprendió con un mensaje reflexivo que no pasó desapercibido en el entorno de la Liga Deportiva Alajuelense.

A pocos días del duelo frente al Deportivo Saprissa, y en medio de un momento de dudas por los recientes resultados en donde Alajuelense registra 4 partidos sin ganar, Ortega dejó un mensaje inesperado.

Washington Ortega dice lo que nadie se anima sobre el camerino de Alajuelense y señala al Machillo Ramírez: “Tenemos que hablar”

ver también

Washington Ortega dice lo que nadie se anima sobre el camerino de Alajuelense y señala al Machillo Ramírez: “Tenemos que hablar”

El mensaje de Washington Ortega que tomó por sorpresa a Alajuelense

A través de sus redes sociales, Washington Ortega compartió un mensaje cargado de fe y reflexión en la previa del clásico frente al Deportivo Saprissa, justo en un momento complicado para la Liga Deportiva Alajuelense, que arrastra una mala racha de resultados.

Washington Ortega – Alajuelense

Washington Ortega – Alajuelense

Confía en Dios, incluso cuando no entiendas el camino. Él no llega tarde ni se equivoca; obra en tiempos perfectos. Cada promesa que hoy elevas en oración está siendo trabajada en silencio, con amor y propósito“, compartió Ortega en sus redes.

Lo que hoy vives, las pruebas, las esperas, los aprendizajes no son un castigo, son parte del proceso que prepara tu corazón y tu vida para aquello que tanto pides

Publicidad

Dios usa cada paso, incluso los que duelen, para formarte, fortalecerte y alinearte con sus promesas. Sigue caminando en Fe: lo que hoy parece confuso, mañana será testimonio de Su fidelidad“, finalizó Ortega con su mensaje.

Washington Ortega en sus cuenta oficial de IG

Washington Ortega en sus cuenta oficial de IG

Publicidad

¿Cuándo juegan Alajuelense y Saprissa el clásico nacional?

Alajuelense y Saprissa se reencontrarán este sábado 21 de febrero en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en un nuevo capítulo del clásico nacional que promete emociones fuertes.

Su más reciente choque en ese mismo escenario terminó con un empate 2-2, aumentando aún más la tensión entre ambos históricos rivales.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Óscar Ramírez recibe la peor noticia sobre una de sus figuras en Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Óscar Ramírez recibe la peor noticia sobre una de sus figuras en Alajuelense

"Sufre ahora": Anthony Hernández sorprende a Alajuelense con un mensaje sobre su futuro
Liga Deportiva Alajuelense

"Sufre ahora": Anthony Hernández sorprende a Alajuelense con un mensaje sobre su futuro

Sacan a la luz el problema de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Sacan a la luz el problema de Alajuelense

Fue el gran señalado por Jeaustin Campos y rompe el silencio tras la paliza en Concacaf ante LAFC: “El árbitro decidió”
Honduras

Fue el gran señalado por Jeaustin Campos y rompe el silencio tras la paliza en Concacaf ante LAFC: “El árbitro decidió”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo