Washington Ortega manda un mensaje que toma por sorpresa a Alajuelense a días del clásico ante Saprissa: “Hoy parece confuso”

En la previa de un clásico que llega cargado de tensión, Washington Ortega sorprendió con un mensaje reflexivo que no pasó desapercibido en el entorno de la Liga Deportiva Alajuelense.

A pocos días del duelo frente al Deportivo Saprissa, y en medio de un momento de dudas por los recientes resultados en donde Alajuelense registra 4 partidos sin ganar, Ortega dejó un mensaje inesperado.

El mensaje de Washington Ortega que tomó por sorpresa a Alajuelense

A través de sus redes sociales, Washington Ortega compartió un mensaje cargado de fe y reflexión en la previa del clásico frente al Deportivo Saprissa, justo en un momento complicado para la Liga Deportiva Alajuelense, que arrastra una mala racha de resultados.

“Confía en Dios, incluso cuando no entiendas el camino. Él no llega tarde ni se equivoca; obra en tiempos perfectos. Cada promesa que hoy elevas en oración está siendo trabajada en silencio, con amor y propósito“, compartió Ortega en sus redes.

“Lo que hoy vives, las pruebas, las esperas, los aprendizajes no son un castigo, son parte del proceso que prepara tu corazón y tu vida para aquello que tanto pides”

“Dios usa cada paso, incluso los que duelen, para formarte, fortalecerte y alinearte con sus promesas. Sigue caminando en Fe: lo que hoy parece confuso, mañana será testimonio de Su fidelidad“, finalizó Ortega con su mensaje.

Washington Ortega en sus cuenta oficial de IG

¿Cuándo juegan Alajuelense y Saprissa el clásico nacional?

Alajuelense y Saprissa se reencontrarán este sábado 21 de febrero en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en un nuevo capítulo del clásico nacional que promete emociones fuertes.

Su más reciente choque en ese mismo escenario terminó con un empate 2-2, aumentando aún más la tensión entre ambos históricos rivales.