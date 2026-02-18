“Pláticas con Costa Rica”: Jeaustin Campos es liquidado desde Honduras y revelan lo que nadie esperaba

Real España dijo adiós a seguir en la Concachampiona 2026. Todavía faltan 90 minutos, pero es imposible que vaya a Estados Unidos a remontar un 6-1 en contra.

Uno de los grandes señalados ha sido Jeaustin Campos, el entrenador tico vio como su equipo se le cayó a pedazos, a pesar del buen arranque que ha tenido en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras donde es líder absoluto con 13 puntos en seis fechas.

ver también Jeaustin Campos lo señaló como el culpable de la paliza ante LAFC y terminó llorando: dura imagen en Concacaf

Un ex directivo de Real España, que estuvo en la última época ganadora, salió a liquidar al entrenador y reveló el motivo por el que Jeaustin perdió la eliminatoria en la ida.

Jeaustin Campos pensaba en la selección de Costa Rica y no en enfrentar a LAFC

Según Fuad Abufele, ese fue el motivo por el que Real España salió humillado: “Toda la semana Jeaustin Campos estuvo en pláticas con la federación de futbol de Costa Rica para dirigirla, se desconcentró, al final lo dejaron bailado, ahí está sus consecuencias, no preparó el partido de Real España como debía ser. El culpable a partir de aquí es Elías Burbara, si lo deja”, dijo en declaraciones a Panorama Deportivo.

Y atizó: “Inaceptable lo de Jeaustin, él se come la pérdida, total culpa de él, como las finales y semifinales pasadas, va a quedar en la historia como el técnico que logró la peor goleada de Real España en torneo internacional”.

ver también “Me pela”: Jeaustin Campos toma decisión con su puesto de DT en Real España y la frase más amarga ¿Renuncia?

Fuad tampoco da valor a que Real España esté en primer lugar de la Liga Nacional de Honduras, ya que asegura que ha sido beneficiado.

Publicidad

Publicidad

“Además, lo del primer lugar es circunstancial un penal regalado contra Motagua nos da un punto y deja de sumar dos Motagua, lo de Marathón ya sabemos lo que pasó, nos da tres y quita tres, así que no venda humo Señor Campos”, cerró.

Publicidad

“Oíme, reacciona.” ¿Qué te pasa? Así te vas a comer 10 goles. Reaccioná, por lo menos por la historia de la España, reacciona y me empezó a insultar él. Y entonces yo le dije, “No me estés insultando.” le digo yo. Reaccioná”.

Publicidad

Este fue el encontronzao que tuvieron durante la goleada 6-1 del LAFC a Real España. Jeaustin y Fuad nunca se llevaron bien desde que el DT arribó a suelo catracho.

Publicidad