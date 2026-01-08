Es tendencia:
Fernán Faerron a Saprissa: Kevin Jiménez cuenta la verdad sobre el fichaje bomba que ilusiona a los morados

Si bien lo de Fernán Faerron sigue siendo un rumor y no hay nada concreto sobre su llegada a Saprissa, Kevin Jiménez compartió información.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

La posibilidad de que Fernán Faerron vista la camiseta de Saprissa ha generado expectativa entre la afición morada, alimentada por versiones encontradas y análisis desde distintos frentes. En medio del ruido y la ilusión por un eventual, el periodista Kevin Jiménez decidió aclarar el panorama y exponer la realidad detrás del rumor

El rumor sobre un eventual regreso de Fernán Faerron al fútbol nacional tomó fuerza luego de que Allan Alemán, ídolo histórico del Deportivo Saprissa, se refiriera al tema en el programa TD Más. El exjugador aseguró que, en su criterio, el defensor terminará llegando a Saprissa, especialmente tras la lesión de Duarte.

Fernán Faerron y la verdad sobre el rumor de ir a Saprissa

Kevin Jiménez señaló en su canal del programa Seguimos que, por ahora, el fichaje de Fernán Faerron por Saprissa no está en el panorama inmediato.

Además, explicó que no existe ningún contacto del club morado con el entorno del jugador y que, tras consultar en varias ocasiones, la respuesta ha sido la misma: la intención de Faerron es salir del país y esperar una oportunidad en Europa.

No hay ningún contacto de Saprissa por Fernán Faerron, ayer consulté. Nadie ha llamado a su entorno. Esto no quiere decir que se descarte un posible fichaje por Saprissa, porque deberían ocupar un central tras la lesión de Duarte. Pero qué pasa: Faerron está esperando una opción de Europa que entiendo que tiene y esperan concretarla“, comentó.

Fernán Faerrón dejó un mensaje picante tras la victoria de Herediano contra Toluca - Futbol Centro America
Fernán Faerron defendiendo los colores de Herediano

Volví a consultar varias veces y me dicen lo mismo, que la idea es salir del país y acá nadie lo ha llamado. De momento, me desmientes una posible llegada a Saprissa. Esto no quiere decir que de aquí a una semana esto no pueda cambiar porque Faerron es un jugador muy bueno, un gran central y a cualquier equipo le gustaría contar con él. Yo lo veo bastante lejano aún“, sentenció Kevin Jiménez en su canal de Seguimos.

