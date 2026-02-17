“Estuve hablando”: Jeaustin Campos le lanza un guiño a Saprissa y sorprende a todos los morados

El nombre de Jeaustin Campos siempre ha estado ligado al Deportivo Saprissa, incluso en los momentos en que parecía imposible imaginar un reencuentro. Su salida del club dejó heridas abiertas y un conflicto con la anterior administración encabezada por Juan Carlos Rojas que, durante mucho tiempo, se interpretó como una barrera definitiva para cualquier regreso. Sin embargo, el escenario institucional cambió y, con él, también las posibilidades.

La llegada de una nueva dirigencia modificó el panorama. El litigio que existía entre las partes se resolvió y, según se ha conocido, los canales de comunicación volvieron a abrirse. Ese contexto generó expectativas en el entorno morado, aunque el presente deportivo, con Hernán Medford al mando y resultados positivos, parecía enfriar cualquier especulación sobre movimientos en el banquillo.

¿Qué dijo Jeaustin Campos sobre su relación con la actual dirigencia de Saprissa?

En entrevista con Teléfono Rojo, Campos sorprendió al revelar que ya hubo acercamientos. “Estuve hablando con el departamento jurídico, con los dueños. Con el nuevo presidente no y con Lonnis tampoco. Con Erick me llevo súper bien”, afirmó el técnico, dejando claro que las conversaciones existieron y que el distanciamiento institucional no es el mismo de antes. La frase cayó como un guiño directo hacia Tibás.

Lejos de cerrar la puerta, el estratega fue más allá al referirse a una eventual oportunidad. “Si tengo que una oportunidad de ir a trabajar la evaluaré como cualquier otra. Creo que ahora están en muy buenas manos con Hernán”, expresó. El mensaje fue medido, respetuoso con el proceso actual, pero abierto a un posible regreso en el futuro. No fue una candidatura explícita, pero sí una señal de disposición.

El comentario generó sorpresa entre los aficionados morados porque llega en un momento en que el equipo vive una etapa positiva bajo la conducción de Medford. Saprissa ha recuperado confianza y resultados, lo que hace pensar que no hay urgencia de cambios. Sin embargo, que un técnico identificado con la institución deje entrever que evaluaría una propuesta reaviva el debate sobre escenarios a mediano plazo.

Campos no confirmó negociaciones formales ni insinuó un movimiento inmediato, pero el simple hecho de admitir conversaciones y mostrar apertura basta para encender la conversación. En un club donde la historia pesa y los regresos no son ajenos a su tradición, el guiño del técnico sacudió el ambiente. Aunque hoy el proyecto deportivo tiene rumbo definido, la puerta que parecía cerrada ya no lo está tanto, y eso no pasó inadvertido en Tibás.