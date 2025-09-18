Todo Saprissa enardecido: Juan Carlos Rojas rompió el silencio en medio de la bronca por el caso Warren Madrigal y la afición lo destrozó

El Deportivo Saprissa atraviesa una fuerte polémica después de que se conociera que el club dejó pasar una importante oportunidad de negocio por su joven figura Warren Madrigal.

Según reveló el agente Kurt Morsink, existió una oferta concreta proveniente de Holanda que superaba el millón de dólares, pero la negociación nunca prosperó. Sobre este escenario, la afición del Saprissa castigó al presidente morado en redes.

Juan Carlos Rojas rompió el silencio en Saprissa tras la polémica por el caso Warren Madrigal

Juan Carlos Rojas como presente del Saprissa, reaccionó en redes sociales compartiendo una célebre frase de Theodore Roosevelt, en la que exalta el valor de quienes están en la “arena” luchando, equivocándose y volviendo a intentarlo, por encima de aquellos que solo critican desde afuera.

Juan Carlos Rojas en su cuenta oficial de X

Sin embargo, la publicación llamó la atención porque no incluyó un ejercicio de autocrítica hacia la situación que atraviesa el club.

En lugar de asumir responsabilidades o dar explicaciones a la afición, Rojas optó por enviar un mensaje reflexivo que muchos interpretaron como una manera de esquivar los cuestionamientos.

Afición del Saprissa explotó en las redes

Además, este mensaje de Juan Carlos Rojas no solo se dio en medio de la controversia por la fallida negociación de Warren Madrigal, sino que además llegó justo después del empate de Saprissa frente a Herediano.

Ese contexto aumentó la molestia de los aficionados morados en las redes sociales, quienes no perdonaron que no existiera autocrítica por parte de Rojas, en donde además los resultados no están acompañando.

Aficionados del Saprissa en X

Aficionados del Saprissa en X

Aficionados del Saprissa en X