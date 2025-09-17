Limpia de última hora: Vladimir Quesada dejó ir a un campeón con Saprissa y ahora jugará en un rival directo

El Deportivo Saprissa vive horas decisivas en el cierre del mercado de fichajes del fútbol costarricense, que finaliza mañana, y en ese marco se confirmó una salida de la que se venía hablando en el último tiempo.

¿Cuál es la última salida que se dio en Saprissa?

Se trata de Ryan Bolaños, lateral izquierdo y campeón nacional con los morados, no continuará bajo las órdenes de Vladimir Quesada. Al poco tiempo de anunciarse su salida, se confirmó dónde seguirá jugando en la liga costarricense.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el defensor ya tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Sporting FC, club que se ha reforzado con experiencia y que aspira a dar pelea directa en la parte alta de la tabla. “Ryan Bolaños será nuevo jugador de Sporting FC, ya hay acuerdo. Firmará próximamente”, adelantó Jiménez.

La decisión marca un giro importante, pues el futbolista de 25 años era considerado en su momento una apuesta de futuro por Saprissa. Sin embargo, la competencia interna y las decisiones técnicas de Quesada lo dejaron sin protagonismo en el plantel, abriéndole la puerta a esta “limpia de última hora”.

Ryan Bolaños seguirá su carrera en el Sporting FC. (Foto: Kevin Jiménez)

La llegada de Bolaños al cuadro albinegro no pasa desapercibida, ya que se trata de un rival directo en el torneo, lo que convierte este movimiento en un golpe doble: Sporting suma un refuerzo con bagaje de campeón, mientras Saprissa libera un espacio en su plantilla en las últimas horas antes del cierre oficial del libro de pases.

Ahora la expectativa está en ver si Saprissa conseguirá el refuerzo que lo acerque a la 41. O si la apuesta será consolidar a los jóvenes que ya han venido apareciendo en la temporada.

Lo cierto es que, a menos de 24 horas para que se cierre el mercado, Vladimir Quesada dio luz verde a la salida de un campeón y el futuro inmediato de Ryan Bolaños estará en San José, defendiendo los colores del Sporting FC.