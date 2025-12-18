El gol maradoniano de César Blackman con el que le dio el triunfo a Slovan Bratislava en la UEFA Europa League

El panameño César Blackman atraviesa un momento dulce en el fútbol europeo y este jueves 18 de diciembre volvió a ser determinante al marcar un golazo que le dio la victoria 1-0 al Slovan Bratislava frente al Häcken de Suecia, en la sexta fecha de la Conference League, confirmando su gran presente a nivel internacional.

ver también El futuro de Cecilio Waterman vuelve a dar un cambio radical al arreglar con un equipo inesperado

Blackman fue el encargado de abrir el marcador con una acción de alto nivel técnico, una jugada que rápidamente dio la vuelta al estadio y que bien podría catalogarse como maradoniana. El lateral derecho mostró calidad, potencia y velocidad, atributos que hoy lo convierten en una de las piezas más desequilibrantes del conjunto eslovaco.

La jugada nació en la banda derecha, donde el panameño tomó el balón, se quitó a dos rivales sobre la línea, aceleró a máxima velocidad e ingresó al área. Ya dentro, dejó en el camino a otros dos defensores con movimientos cortos y sangre fría, antes de definir con precisión ante la salida del arquero rival.

Tweet placeholder

El tanto no solo selló el triunfo, sino que evidenció la capacidad de Blackman para decidir en momentos clave, así como su habilidad para eludir defensores en espacios reducidos, una faceta que ha venido perfeccionando y que hoy marca diferencia en competiciones europeas.

Este gol se suma a su excelente momento en la temporada, ya que venía de anotar de cabeza en la ajustada victoria 3-2 del Slovan Bratislava sobre el Žilina, correspondiente a la jornada 18 de la Primera División de Eslovaquia, ratificando su aporte constante en ataque pese a desempeñarse como defensor.

Publicidad

Publicidad

Con este resultado, el Slovan Bratislava logró su segundo triunfo en la Conference League, tras el 2-1 ante el Rayo Vallecano en la jornada 4. En el mismo torneo, el Dynamo de Kiev del también panameño Eduardo Guerrero venció 2-0 al NOAH de Armenia, con goles de Vladyslav Kabaiev y Matvii Ponomarenko, aunque Guerrero no tuvo minutos en ese compromiso.