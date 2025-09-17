Mientras Saprissa vive una crisis económica, revelan que Sergio Gila les hizo perder más de un millón de dólares: “Fue muy raro”

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento donde cada movimiento financiero cuenta, y en medio de esa realidad salió a la luz una revelación que deja muy mal parado al club y, en particular, a su exdirector deportivo, Sergio Gila.

En el programa Teléfono Rojo, el agente de futbolistas Kurt Morsink, quien hizo también revelaciones de Jeyland Mitchell, sorprendió al contar un episodio que pudo significar un ingreso millonario para las arcas tibaseñas, pero que terminó en nada por lo que él califica como una impericia dirigencial.

¿Cuál fue la decisión de Sergio Gila que le costó millones a Saprissa?

Según explicó, llevó una oferta concreta por Warren Madrigal, delantero juvenil que ha sido una de las cartas de proyección de Saprissa, pero la negociación nunca avanzó.

“La última vez que hablé con Saprissa de algo fue antes de la Copa América cuando yo pegué contrato con Warren Madrigal. Tenía una oferta por más de un millón de dólares de Holanda”, relató Morsink.

El representante detalló que, aunque no era el agente oficial del jugador, buscó un mandato del club para poder avanzar con la operación, algo que se había hecho sin problemas en otras ocasiones.

“Como yo no representaba a Warren, llamé a Costa Rica a pedir un mandato. Me lo suelen dar por cualquier jugador y de Saprissa ya había mandado varios. Fue muy raro que Saprissa nunca me devolvió la llamada”, agregó.

La sorpresa fue mayor cuando Morsink supuso que el club ya tenía algo avanzado con otro destino: “Yo pensé que Saprissa lo tenía vendido a 2 o 3 millones a una liga importante. Por eso, le dije al equipo de Países Bajos que no se hacía la negociación. Desde ahí me pareció rara la situación”.

El señalamiento no es menor, ya que se habla de más de un millón de dólares que nunca ingresaron a Tibás en un momento donde el club busca reforzar sus finanzas. Para los aficionados, el episodio genera más dudas sobre la gestión de Gila y abre la incógnita de si Saprissa dejó ir una oportunidad clave para capitalizar a una de sus jóvenes promesas.

