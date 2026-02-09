Ilusionan a Panamá: tres promesas canaleras dejan Plaza Amador y se suman a un equipo de la MLS

Plaza Amador tomó la decisión de ceder a tres futbolistas de las divisiones inferiores para que sean parte de un conjunto de la Major League Soccer. Los Leones tiene una alianza ya conformada con el New York Red Bulls después de varias negociaciones que entablaron.

En esta ocasión, el equipo del Pueblo cedió a Josue Garces, Jasio Jordan y Jacop Linares para que representen al conjunto neoyorquino. Los tres se integrarán a un campeonato que se llevará a cabo junto a otras academias del fútbol internacional.

Los tres jugarán en la Bulls Cup de Brasil, competencia que también disputarán equipos como el Leipzig, Cruzeiro, Bahía, Santos, Sao Paulo, Palmeiras, Atlético Nacional, Red Bull Bragantino, Red Bull Salzburg y Red Bull Omiya. Este se realizará del 11 al 14 de febrero.

En caso de realizar un gran papel con el equipo de New York, los panameños podrían ganarse su lugar y emigrar a Estados Unidos. Los Toros Rojos ya tienen en su plantilla profesional a canaleros como Omar Valencia y Rafael Mosquera, ambos de Plaza Amador.

Además, el NY RB tiene varios integrantes en el equipo filial que se desempeña en la MLS Next Pro, tercera categoría del fútbol de Estados Unidos. Estos son los casos de Mijahir Giménez, surgido en Plaza Amador y que aún pertenece a los Leones, y Aimar Modelo, salido de Independiente.

Debido a esta importante alianza que realizó el equipo de la LPF junto al de la MLS, varios panameños pueden continuar su formación en Estados Unidos. Esto alimenta al crecimiento de los Canaleros pensando en el futuro.

