Honduras

La postura de Jeaustin Campos que sentencia a Nixon Cruz ante su inminente salida de Real España rumbo a Estados Unidos

Nixon Cruz tendría todo arreglado para irse de Real España y Jeaustin Campos mostró su postura sobre su salida.

Jeaustin Campos ya dio su clara postura de lo que piensa de Nixon Cruz.
Jeaustin Campos ya dio su clara postura de lo que piensa de Nixon Cruz.

La semanita que ha tenido Real España ha sido bastante agitada, primero siendo goleado por LAFC 6-1 en la Concachampions 2026, luego derrotando a la UPNFM 4-3 para seguir líderes y ahora una de sus figuras se va.

Desde Honduras confirman que Nixon Cruz tiene todo listo para emigrar a la MLS y que son New York Red Bulls y LAFClos máximos interesados en la perla de 19 años.

La postura de Jeaustin Campos ante la salida de Nixon Cruz

Jeaustin Campos fue consultado por su postura a la hora de saber que uno de sus buenos jugadores se irá del plantel y el tico fue tajante.

“Yo prefiero que siga creciendo aquí con nosotros, después de la lesión ha crecido mucho. Siendo egoísta quiero que termine este torneo siendo campeón con nosotros y después se vaya. Si se da antes bien por él, por el club y la institución”.

Campos prefiere que se quede, pero sabe que en el fondo es una gran oportunidad para su jugador, al que él ha explotado muchas cualidades.

“Siendo objetivo también hay que valorar a dónde va, a qué equipo va y a qué nivel va porque puede ser la MLS o mandarlo a la MLS Next Pro, también la parte económica que ahí yo no me meto”.

El contrato que se maneja sería de tres a cinco años, aunque no se descarta que en un inicio el futbolista pueda ser enviado a competir en la MLS Next Pro como parte de su proceso de adaptación al fútbol estadounidense y a la dinámica del club que lo fiche.

