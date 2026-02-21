La postura de Jeaustin Campos que sentencia a Nixon Cruz ante su inminente salida de Real España rumbo a Estados Unidos

La semanita que ha tenido Real España ha sido bastante agitada, primero siendo goleado por LAFC 6-1 en la Concachampions 2026, luego derrotando a la UPNFM 4-3 para seguir líderes y ahora una de sus figuras se va.

Desde Honduras confirman que Nixon Cruz tiene todo listo para emigrar a la MLS y que son New York Red Bulls y LAFClos máximos interesados en la perla de 19 años.

ver también “En cancha rival ojo”: Centroamérica impactada con la postura de Carlos Pavón en el caso de racismo entre Prestianni y Vinicius

La postura de Jeaustin Campos ante la salida de Nixon Cruz

Jeaustin Campos fue consultado por su postura a la hora de saber que uno de sus buenos jugadores se irá del plantel y el tico fue tajante.

“Yo prefiero que siga creciendo aquí con nosotros, después de la lesión ha crecido mucho. Siendo egoísta quiero que termine este torneo siendo campeón con nosotros y después se vaya. Si se da antes bien por él, por el club y la institución”.

Campos prefiere que se quede, pero sabe que en el fondo es una gran oportunidad para su jugador, al que él ha explotado muchas cualidades.

ver también “Quedó botado”: la Selección de Honduras recibe la renuncia que muchos esperaban para el proceso mundialista 2030

“Siendo objetivo también hay que valorar a dónde va, a qué equipo va y a qué nivel va porque puede ser la MLS o mandarlo a la MLS Next Pro, también la parte económica que ahí yo no me meto”.

Publicidad

Publicidad

El contrato que se maneja sería de tres a cinco años, aunque no se descarta que en un inicio el futbolista pueda ser enviado a competir en la MLS Next Pro como parte de su proceso de adaptación al fútbol estadounidense y a la dinámica del club que lo fiche.