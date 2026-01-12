“Viajará el viernes”: desde Saprissa se confirma el fichaje tan esperado por los directivos

El Deportivo Saprissa vive un mercado de fichajes marcado más por movimientos estratégicos que por grandes incorporaciones. En Tibás, la prioridad no solo pasa por reforzar el plantel, sino también por ordenar las finanzas del club, una necesidad que la propia dirigencia ha reconocido en distintos momentos.

El fichaje que tanto necesitaban en Saprissa

En ese contexto, una de las operaciones que más ilusión generó internamente finalmente empieza a tomar forma. Se trata de la salida de Kenay Myrie rumbo al fútbol europeo, un movimiento que desde hace semanas era visto como clave por los directivos morados.

Este jueves, el periodista Kevin Jiménez confirmó que el defensor juvenil ya tiene todo encaminado para concretar su traspaso: “Kenay Myrie viajará el viernes a Dinamarca para realizar pruebas médicas y firmar su contrato”.

La negociación se realizó con el FC Copenhague, uno de los clubes más importantes de Dinamarca y por un precio bastante alto, un aspecto que fue determinante para Saprissa al momento de dar el visto bueno.

Así lo explicó Erick Lonnis, integrante del Comité Deportivo morado: “Con respecto a lo de Kenay, hicimos una negociación con el FC Copenhague, el equipo con el que jugó Christian Bolaños. Es un equipo que juega Champions, era lo que estábamos buscando. Estamos esperando finiquitar los últimos detalles contractuales, pero el acuerdo está cerrado”.

El impacto financiero es considerable: “Los montos superan el millón de dólares, que es el doble de lo que se tenía planeado vender”, reveló el dirigente.

Más allá del destino deportivo del jugador, el acuerdo representa un alivio económico importante para Saprissa. Lonnis confirmó que el club no solo recibirá una cifra superior a lo presupuestado, sino que además se aseguró un porcentaje de una futura venta.

“Mantenemos un porcentaje de todos los jugadores que vendemos. De Warren mantenemos un porcentaje, de Kenay también y de Dax mantenemos uno del 50%”, explicó.