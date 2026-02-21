Jeaustin Campos no lo esperaba: el club de la MLS donde jugaría Nixon Cruz tras dejar a Real España

Real España ha tenido una noticia que no esperaba. La directiva del conjunto aurinegro está negociando la venta de una de sus joyas, Nixon Cruz.

El interés llega desde la MLS y es concretamente de dos equipos que ven al jugador de 19 años con mucha proyección de cara al futuro.

Diario Diez indica que las conversaciones comenzaron hace unas semanas y parece que todo puede llegar a buen puerto. La pelea es entre dos clubes.

“De concretarse la operación, el talentoso futbolista firmaría la documentación oficial después del compromiso ante Los Ángeles FC, un detalle que refleja lo avanzado de las conversaciones y la intención de cerrar el acuerdo lo antes posible”, indican.

El club por el que Nixon Cruz firmaría tras dejar Real España

New York Red Bulls y elpropio LAFC, rival a que Real España enfrenta en la primera ronda de Concachampions 2026 son los equipos finales que luchan por Nixon. Recordemos que hace unos días los angelinos los golearon 6-1.

La operación no será préstamo, Real España lo quiere vender para generar un ingreso importante, noticia que alegra mucho a Honduras.

El contrato que se maneja sería de tres a cinco años, aunque no se descarta que en un inicio el futbolista pueda ser enviado a competir en la MLS Next Pro como parte de su proceso de adaptación al fútbol estadounidense y a la dinámica del club que lo fiche.

