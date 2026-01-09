Entorno de Kenay Myrie revela nuevos detalles claves de su salida del Saprissa: “Otras ofertas”

La salida de Kenay Myrie del Deportivo Saprissa rumbo al fútbol europeo no fue un movimiento repentino ni una decisión tomada a última hora. Detrás del traspaso del joven defensor al Copenhague de Dinamarca hubo meses de trabajo, análisis y propuestas que finalmente no se concretaron, según reveló su entorno más cercano.

Este viernes, Roy Myrie, padre y representante del futbolista, confirmó que su hijo dará el salto al fútbol internacional, en lo que calificó como un momento histórico para la familia y un paso muy importante también para el club morado.

La revelación que hizo el padre de Kenay Myrie

Uno de los puntos más llamativos de las declaraciones fue la confirmación de que Kenay Myrie ya tenía otras opciones para salir al exterior desde hace varios meses, pero su entorno decidió esperar el momento adecuado.

“Queremos mantener los pies sobre la tierra, que Kenay tenga bien claro su norte y que siga en crecimiento”, explicó su padre en entrevista con La Teja.

Padre de Kenay Myrie reveló que hubo otras ofertas formales por él. (Foto: Instagram)

Según Roy Myrie, la prioridad siempre fue que el defensor se consolidara primero como profesional antes de asumir el reto de Europa: “Teníamos bastante tiempo de trabajar en esto, hubo otras ofertas formales, pero queríamos que Kenay se consolidara más. Creímos que en esta ventana era importante dar el paso y que con su salida pueda llenar las expectativas y seguir trabajando para mejorar y crecer”.

Las negociaciones del Saprissa con el club danés ya estaban avanzadas desde hace días, aunque no podían hacerse públicas: “Prácticamente ya todo estaba listo, las negociaciones estaban muy avanzadas, pero no podíamos dar detalles”, afirmó.

Ahora, la familia se prepara para viajar en los próximos días y acompañar al jugador en este nuevo desafío. Desde su entorno tienen claro que el fichaje por el Copenhague no es una meta final, sino apenas el comienzo.