“A detalles”: Gustavo Herrera se olvida de Saprissa y ya se sabe cuál será su próximo equipo en el extranjero

Tras su fallido paso por Saprissa, el panameño Gustavo Herrera tiene todo listo para continuar su aventura como legionario.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Gustavo Herrera jugará en el extranjero.
© FEPAFUT / Instagram.Gustavo Herrera jugará en el extranjero.

Este martes 13 de enero, el periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, reveló una nueva primicia sobre el futuro de Gustavo Herrera.

El delantero de 20 años ya se desvinculó de Deportivo Saprissa y actualmente se entrena con Sporting San Miguelito, club dueño de su ficha, mientras se define cuál será el próximo equipo que contará con sus servicios.

ver también

Se define el futuro del ex Saprissa

Según la información de Chepe Bomba, el atacante canalero “está a detalles de cerrar su incorporación al New York Red Bulls de la Major League Soccer”. De concretarse la operación, Herrera comenzaría su etapa en Estados Unidos con el equipio filial que compite en la MLS Next Pro, la liga de desarrollo del fútbol norteamericano.

Tweet placeholder

El anuncio oficial podría llegar este mismo martes, ya que las negociaciones entre las partes se encuentran en una etapa muy avanzada. “Se espera un anuncio en las próximas horas o días”, afirmó el comunicador.

La ficha de Gustavo Herrera

Nacido el 18 de noviembre de 2005 en Colón, Panamá, Gustavo Eloy Herrera Prescott mide 1,81 metros y se desempeña como delantero centro. Apodado “Tavitín”, en 2023 se consagró como máximo goleador de la Segunda División panameña con 20 tantos, defendiendo los colores del Sporting San Miguelito II.

Su paso por la Primera División de Costa Rica con Saprissa estuvo lejos de lo esperado. En seis meses como morado apenas anotó un gol, no logró consolidarse como titular y fue blanco de críticas por parte de la exigente afición tibaseña.

ver también

Aun así, su potencial quedó expuesto en el plano internacional: representó a la Selección de Panamá en el Mundial Sub-20, donde registró un gol y dos asistencias, actuaciones que volvieron a ponerlo en el radar del fútbol del exterior.

