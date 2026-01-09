El mercado de fichajes del Deportivo Saprissa no para de sumar movimientos. Mientras analiza la posibilidad de vender a Kenay Myrie al Valencia, en Tibás hay dos jugadores nuevos que se irán para buscar rodaje en este primer semestre del 2026.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, Berny Rojas y José Arias, futbolistas que pertenecen a las ligas menores, dejaron al Monstruo Morado y ya están entrenando con el Inter San Carlos, club que sueña con el ascenso a la máxima categoría.

Pueden ascender con Inter San Carlos a la Liga Promérica

Inter San Carlos justamente viene de ser el campeón del Apertura 2025, por lo que tendrá la oportunidad de luchar por el ascenso a mitad de año contra el campeón del Clausura. No obstante, si vuelve a ganar el campeonato ascenderá de manera directa.

Ambos se irán a préstamo y seguirán ligados a Saprissa a través del vínculo vigente que tienen. A estas salidas de las jóvenes promesas, hay que sumarle las ya conocidas de Pablo Hidalgo y Gabriel Carvajal. Estos estarán cedidos en Uruguay de Coronado.

De esta manera, Saprissa deja ir a algunos futbolistas que no entrarán en los planes de Vladimir Quesada. Además, tendrán la oportunidad de sumar minutos para luego volver con mayor experiencia, lo que resulta ser una decisión beneficiosa.

Hasta el momento, el Monstruo Morado continúa con los fichajes que ya se anunciaron. Llegaron Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Minor Álvarez, mientras que Luis Paradela y Rachid Chirino volvieron de sus préstamos.