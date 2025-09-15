“Se va”: Vladimir Quesada confirma la salida de uno de los jugadores más criticados por la afición de Saprissa

El Deportivo Saprissa logró reconciliarse con su afición gracias al triunfo 3-1 sobre Guadalupe, un resultado que devolvió sonrisas en Tibás. Sin embargo, no todo fue positivo para Vladimir Quesada, quien confirmó la baja de uno de sus jugadores.

Recordemos que para este encuentro ante Guadalupe Saprissa llegaba golpeado tras una serie de resultados adversos: quedó eliminado de la Copa Centroamericana, perdió el clásico nacional frente a Alajuelense y luego cayó ante Puntarenas, acumulando tres partidos sin ganar.

¿Cuál salida ha confirmado Vladimir Quesada en Saprissa?

Se trata del atacante panameño Gustavo Herrera estará ausente del Saprissa, ya que fue convocado por la Selección Sub-20 de Panamá para disputar el Mundial de la categoría en Chile. El atacante se suma al combinado juvenil de su país con la mira puesta en esta importante cita internacional.

Gustavo Herrera – Deportivo Saprissa

De esta manera en conferencia de prensa lo confirmó Vladimir Quesada. Aunque también aseguró que en el plantel están tranquilos, ya que cuentan con otros jugadores para suplir su ausencia.

“Ahora se va Gustavo, el día de mañana para Chile para unirse a su grupo en selección nacional y quedamos tranquilos, porque quedan otros compañeros para sustituirlo y esperamos, como se lo dijimos en el camerino que le vaya muy bien, que tenga un buen mundial”, dijo Vladimir Quesada.

Vladimir Quesada – Deportivo Saprissa

Gustavo Herrera y la Selección de Panamá

Gustavo Herrera participará en este Mundial Sub-20 que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Durante ese periodo, su enfoque estará totalmente en su selección, por lo que no podrá aportar al cuadro morado en la liga local.

Sin embargo, esta situación también puede traer un beneficio. Si a Herrera le va bien en la Copa del Mundo, regresará con un plus anímico importante. Llegar motivado después de un torneo internacional le permitiría encarar de mejor manera su papel en el Saprissa.

