Juega para Municipal y Xelajú: Liga Nacional toma una decisión que los deja a un paso de las semifinales en Guatemala

Este lunes, se disputó el último partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala. Lo protagonizó Xelajú MC, que venció 1-0 a Antigua GFC en el Estadio Mario Camposeco con el gol de penal de “Chucho” López, dejando a los Superchivos a un paso de las semifinales.

Municipal, por su parte, se impuso por 1-0 a Mictlán, el último invitado a la liguilla, en un encuentro más disputado de lo previsto para los Rojos que destrabó la anotación agónica de Eddie Hernández. Ese mismo sábado, Malacateco derrotó 1-0 a Aurora, la sorpresa del torneo con el tanto de Byron Angulo.

Al día siguiente, Achuapa le remontó 3-2 al escolta, Mixco, en un partidazo. Yonatan Pozuelos abrió el marcador, pero Agustín Maziero y Érick Sánchez pusieron en ventaja a los jutiapanecos. Cuando Nicolás Martínez selló el 2-2, los locales sacaron el pecho y lo ganaron con la diana de Carlos Castrillo.

Ventaja deportiva: Municipal y Xelajú acarician las semifinales de la Liga Nacional

Con las recientes modificaciones al reglamento para el Apertura 2025, consensuadas por la Liga Nacional y la FFG (Federación Nacional de Fútbol de Guatemala), se estableció que si una serie de cuartos de final termina con empate en el marcador global, clasificará automáticamente el equipo que haya terminado mejor posicionado en la fase regular, y no se jugarán tiempos extra ni penales.

Por lo que Municipal y Xelajú parten con ventaja para la revancha. Mientras que Aurora y Achuapa, tercero y cuarto en la tabla, respectivamente, deberán correr de atrás en el marcador para hacer valer este novedoso criterio de desempate, que solo se aplicará en cuartos y semifinales. En la final, en cambio, un empate global sí se decidirá con prórroga y lanzamientos desde el punto penal.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final?

Miércoles 10 de diciembre

Aurora FC vs. Malacateco – 14:00 horas, Estadio Guillermo Slowing.

– 14:00 horas, Estadio Guillermo Slowing. Municipal vs. Mictlán – 20:00 horas, Estadio “El Trébol”.

Jueves 11 de diciembre

Mixco vs. Achuapa – 15:00 horas, Estadio Santo Domingo.

– 15:00 horas, Estadio Santo Domingo. Antigua GFC vs. Xelajú MC – 20:00 horas, Estadio Pensativo.