Gustavo Herrera necesitó sólo dos palabras para responderle a Erick Lonnis mientras se aleja de Saprissa

Gustavo Herrera sabe la situación en la que se encuentra por su rendimiento en el Saprissa y su respuesta fue contundente.

Por Marcial Martínez

Gustavo Herrera se expresa tras su rendimiento en Saprissa
Gustavo Herrera se expresa tras su rendimiento en Saprissa

Gustavo Herrera no ha tenido el protagonismo deseado desde que fichó con el Deportivo Saprissa. El panameño llegó al equipo que para muchos es el más grande de Centroamérica y en consecuencia, las responsabilidades y exigencias serán mayores.

A pesar de no tener un arranque positivo, Erick Lonnis como integrante del Comité Deportivo del Deportivo Saprissa fue uno de los que levantó la voz para defender y darle confianza a Gustavo Herrera.

Con tan solo 19 años de edad Erick entiende que todo es un proceso, pero que la calidad del jugador está. Solo falta algo de paciencia y con el pasar de los minutos los goles llegarán y sobre todas las cosas, la confianza.

Crece la polémica en Saprissa: se confirma la salida de un futbolista que deja mal parado a Erick Lonnis

ver también

Crece la polémica en Saprissa: se confirma la salida de un futbolista que deja mal parado a Erick Lonnis

¿Qué le respondió Gustavo Herrera a Erick Lonnis?

Herrera a través de su cuenta oficial de Instagram publicó el siguiente mensaje: “En este mundo hay altas y bajas. Pero lo importante es no quedarte en la baja sin seguir intentando, como un verdadero guerrero”, haciendo referencia a que más allá de los puntos bajos en los que se encuentra con Saprissa, seguirá luchando para revertir la situación.

En donde se hace hincapié en dos palabras que lo destacan hoy: “verdadero guerrero”. Porque no todos asumen a su edad el compromiso de aceptar el reto de marcar los goles en el Deportivo Saprissa.

Gustavo Herrera y Panamá

Ahora la atención de Gustavo Herrera se encuentra lejos del Deportivo Saprissa ya que está con la Selección Sub-20 de Panamá en territorio chileno para disputar el Mundial de la categoría que se celebrará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Se marchará
Si a Gustavo Herrera le va bien esta Copa del Mundo será también una gran noticia para el Saprissa ya que el jugador llegaría motivado y con ello, tal vez los goles tan esperados por la afición morada.

