“No quiere regresar a Herediano”: Jafet Soto recibe un desplante que pone en jaque su autoridad en el club

El Club Sport Herediano vive días turbulentos después de quedarse fuera de las semifinales del Apertura 2025, un golpe deportivo que aceleró los movimientos internos y abrió un escenario de tensión alrededor de la figura de Jafet Soto. El gerente general y hombre fuerte del Team anunció que varios futbolistas deberán regresar de sus préstamos para ser evaluados, pero una de esas decisiones ya generó resistencia pública.

Tras la eliminación, Jafet Soto habló sobre el futuro inmediato del plantel y fue contundente respecto a uno de los nombres que deberán llegar a Herediano: el volante Shawn Johnson. El jerarca florense declaró sin titubeos en conferencia de prensa.

“Es jugador de Liberia y ahora que termina su participación, a Herediano porque nosotros lo queremos. Shawn Johnson vuelve a Herediano y así nos vamos a llevar. Lo demás lo vamos a hablar con abogados en tribunales”, declaró el presidente de Herediano.

Sin embargo, desde Liberia la respuesta llegó con la misma fuerza y completamente en sentido contrario. Hancer Zúñiga, gerente deportivo del Municipal Liberia, desmintió tajantemente que Johnson esté obligado a regresar al Team y lanzó la frase que encendió el debate.

Desde Liberia le hacen un desplante a Jafet Soto

“El préstamo de Shawn es para Apertura y Clausura. El jugador quiere continuar acá, no quiere regresar a Herediano. Es un tema que el departamento legal revisará”, declaró el gerente deportivo de Liberia.

El choque de versiones expone un conflicto contractual que podría convertirse en un caso legal y, al mismo tiempo, deja en una posición incómoda a Jafet Soto, acostumbrado a tener control absoluto sobre los movimientos del club florense.

Mientras Herediano intenta reconstruirse tras un fracaso histórico, este nuevo frente de tensión suma más presión sobre Jafet y su capacidad para ordenar el rumbo del equipo. La novela apenas empieza, y la postura del propio jugador podría ser decisiva para saber dónde continuará su carrera en 2026.