Se acerca al Mundial 2026: Thomas Christiansen recibe la noticia que puede cambiar todo en Panamá

La Selección de Panamá ya prepara su participación en la Copa del Mundo 2026. Los Canaleros integrarán el Grupo L junto a Ghana, Inglaterra y Croacia con la ilusión de superar la primera instancia y meterse entre los mejores 32.

Los seis meses previos a la competencia serán muy importantes para Thomas Christiansen, ya que deberá elegir a los 26 futbolistas que dirán presentes en la lista final. Además, los jugadores buscarán lucirse en sus clubes para estar en la consideración del entrenador.

Uno de los que podría meterse en esta convocatoria es Martín Krug, quien viene escalando posiciones en el primer equipo del Levante en LaLiga de España. Fue titular en su debut el pasado miércoles por la Copa del Rey y podría volver a serlo contra Osasuna este lunes.

¿Martín Krug puede jugar el Mundial 2026 con Panamá?

Krug apenas tiene un partido con la Selección de Panamá. Fue en un amistoso contra Paraguay en junio de 2024. Desde entonces, no ha tenido más participación. Sólo volvió a ser convocado para el Final Four de la Liga de Naciones en marzo de este 2025.

Krug en el Levante.

En ese momento, el defensa central no tenía este presente con el primer equipo del Levante. Ahora, es el único panameño con presencia en la máxima categoría del fútbol español con todo lo que eso significa.

De seguir con este rendimiento, Martín Krug se podría hacer de un lugar en la lista de convocados para el Mundial 2026 con apenas 19 años. Su altura y su juego aéreo son características que podrían ponerlo en la nómina final.