Figura de Alajuelense revela el calvario que padeció por culpa de un jugador de Saprissa: “Me afectó mucho”

Una de las figuras de Alajuelense se vio perjudicada por un golpe que le propinó un jugador de Saprissa en el último clásico.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El jugador de la Liga todavía sigue dolorido.
© GeminiEl jugador de la Liga todavía sigue dolorido.

En el último Clásico Nacional que se disputaron la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa en La Cueva, hubo una figura del lado manudo que se llevó un duro golpe por parte de uno de los futbolistas del Monstruo.

Éste es Fernando Piñar, quien sufrió una fractura en el hueso maxilar y que le provocó también una lesión ocular. Orlando Sinclair le propinó un codazo que hasta el día de hoy le sigue pasando factura al futbolista de Alajuelense.

Fernando Piñar revela lo que sufrió tras el codazo de Orlando Sinclair

Después del partido que tuvo la Liga contra Cartaginés, el lateral derecho confesó cómo se siente: “Lo del golpe lo he ido tomando seriamente porque sí fue fuerte y al final me afectó mucho. Estuve como tres días bastante inflamado. Incluso todavía ahí ando con molestias, todavía me duele un poco, pero ya con la máscara he ido agarrando confianza”.

Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Foto: Jorge Navarro

Si bien no está recuperado en un 100 por ciento, Fernando Piñar utiliza la máscara para evitar un riesgo mayor. En las próximas semanas, después del partido contra LAFC por la Concachampions, reveló que se hará más estudios para revisar el estado de la fractura y su ojo.

Lo hemos ido tratando, después del partido contra LAFC me tienen que volver a hacer un TAC, por decirlo así, para ver cómo va curando el ojo y el tema de la fractura”, comentó el futbolista de Alajuelense.

También contó que le “molesta un poco la máscara en el terreno de juego, pero no son excusas“. A pesar de dicha molestia, Piñar deberá utilizarla hasta que se confirme que la zona del ojo dañado se encuentra en condiciones óptimas.

En resumen

  • Fernando Piñar sufrió una fractura en el hueso maxilar y una lesión ocular.
  • El jugador de Alajuelense recibió un codazo del futbolista saprissista Orlando Sinclair.
  • Piñar seguirá con la máscara y se realizará un TAC tras el partido contra LAFC.
