“Se me quiso manchar”: Jeaustin Campos impacta a Saprissa con una fuerte denuncia tras el cierre del caso por racismo contra Javon East

Este viernes 20 de marzo de 2026, Jeaustin Campos recibió la noticia que llevaba tres años esperando: el Comité de Ética de la Fedefútbol decidió desestimar el caso de presunto racismo en su contra, originado en marzo de 2023 tras la denuncia del delantero jamaiquino Javon East.

En aquel momento, la investigación interna del Deportivo Saprissa derivó en la salida de Campos del club, y semanas más tarde asumió como entrenador del Club Sport Herediano.

Fedefútbol desestimó el caso por presunto racismo contra Javon East (Real España).

Sin embargo, en noviembre de 2023, el Comité de Ética falló a favor del ex delantero morado, lo que provocó la salida del DT de “El Team”, además de una sanción de seis meses sin dirigir y una multa económica de 5 mil dólares.

La historia dio un nuevo giro en diciembre de ese mismo año, cuando el equipo legal de Jeaustin Campos logró frenar de manera temporal el castigo. Esto le permitió continuar su carrera sin interrupciones y asumir en el Real España de Honduras, donde actualmente se desempeña como director técnico, mientras el caso seguía su curso en los despachos.

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“Fue un proceso totalmente desvirtuado”

Ahora, desde San Pedro Sula, Campos habló con Teletica tras conocerse la resolución definitiva y no ocultó su alivio. “Estoy muy satisfecho, creo que temas tan delicados como estos no deberían de durar tanto tiempo. Hubo muchos vicios, situaciones muy anómalas que dejaron pasar por alto. Acudimos al Comité de Alzada y ellos vieron todas esas anomalías”, expresó.

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Jeaustin Campos no ocultó su alivio (La Nación).

El entrenador cuestionó con dureza el proceso anterior: “Fue un proceso totalmente desvirtuado y ahora este Comité de Ética valoró todo. Yo estuve seis meses sin poder dirigir en una situación que varios años después no tiene efecto de ningún tipo. Estoy satisfecho con eso”.

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La denuncia de Jeaustin Campos

Campos también lanzó una fuerte denuncia sobre lo que habría ocurrido durante el proceso. “Yo me mantengo tranquilo, satisfecho porque, como profesional, se me quiso manchar de una manera muy discriminatoria, tendenciosa y malintencionada. Todo para provocar una sentencia desfavorable”, disparó. “El tiempo se encarga, es como el Tetris, de encajar todas las cosas en su lugar. Cada quien se llevará a su conciencia lo que corresponda”

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Y cerró con un mensaje hacia quienes lo apoyaron y quienes cambiaron su postura: “Agradezco a todos. Esto es fútbol, esto sigue. Yo sigo adelante con la conciencia tranquila, hoy más que nunca”.

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En síntesis