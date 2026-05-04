“Suspensión de tres partidos”: Jorkaeff Azofeifa hizo un gesto que no se vio en TV y Saprissa vuelve a quedar en la mira de Unafut

Saprissa sacó un empate 1-1 en su visita a Liberia por la ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026, un resultado que le permite llegar con vida al partido de vuelta y con la opción de cerrar la serie ante su afición.

No obstante, más allá del marcador, una acción de Jorkaeff Azofeifa que no fue captada por la transmisión generó comentarios y volvió a poner al equipo morado bajo la lupa de Unafut.

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¿Cuál fue el gesto de Jorkaeff Azofeifa que podría perjudicar al Saprissa?

Luego del gol de Ariel Rodríguez al minuto 64, Saprissa celebró con intensidad el empate ante Liberia, pero la reacción de Jorkaeff Azofeifa generó polémica.

A través de las redes sociales se vio a Azofeifa realizando gestos obscenos (tocando sus partes íntimas) hacia la gradería que podrían ser revisados y eventualmente traerle consecuencias disciplinarias.

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¿Qué dice el reglamento de Unafut?

El reglamento de Unafut es claro en cuanto a este tipo de conductas y establece sanciones para gestos o acciones ofensivas dirigidas al público o a terceros durante un partido.

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Será sancionado con una suspensión de tres partidos y una multa de doscientos mil colones (₡200.000) la primera vez, cuatro partidos y una multa de trescientos mil colones (₡300.000) la segunda vez y cinco partidos y una multa de cuatrocientos cincuenta mil colones (₡450.000) la tercera vez y siguientes, por insultar, provocar, ofender o amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido, así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad Pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general.

Con este panorama, ahora habrá que esperar si desde Unafut deciden tomar cartas en el asunto y analizar lo ocurrido con Jorkaeff Azofeifa, en caso de que existan elementos suficientes para abrir un proceso disciplinario.

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Datos claves

Jorkaeff Azofeifa realizó gestos obscenos hacia la gradería tras el gol del empate de Saprissa.

hacia la gradería tras el gol del empate de Saprissa. El reglamento de Unafut contempla sanciones de suspensión y multas económicas por este tipo de conductas ofensivas.

por este tipo de conductas ofensivas. Unfaut podría abrir un proceso disciplinario si existen pruebas suficientes sobre lo ocurrido.