Saprissa ya se enteró: Jeaustin Campos recibe una gran noticia de la Fedefútbol que esperaba hace años

Luego de tres años de la polémica acusación de racismo por parte del futbolista jamaicano Javon Romario East en contra del actual entrenador de Real España, Jeaustin Campos, desde Costa Rica confirman la decisión que tomaron para poner fin al caso.

Y es que, el Comité de Ética de la Federación de Fútbol de Costa Rica tomó la decisión de desestimar el caso de presunto racismo, es decir, que el mismo se cierra sin culapbilidad ni condena a Jeaustin Campos.

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“Comité de Ética desestima caso de presunto racismo por parte de Jeaustin Campos sobre Javon East”, escribió el periodista Ferlin Fuentes en su cuenta de X.

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Todo esto ocurre horas después que el estratega tico estuviera envuelto en una polémica en Honduras al pelearse con aficionados en la victoria de Real España 2-1 sobre Génesis.

¿Cuáles son los antecedentes?

Todo ocurrió en marzo de 2023 cuando Campos era entrenador de Saprissa. El futbolista Javon East denunció que el DT usó “Negro bastardo” y “negro de mierda” para referirse a él.

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En ese tiempo, el inicio de una investigación interna en el Monstruo Morado le costó el cargo a Jeaustin Campos, quien en abril de 2023 tomó el cargo de entrenador en el Herediano.

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Fue en noviembre de ese mismo año cuando el Comité de Ética de la Federación de Fútbol Costarricense se pronunció a favor del futbolista e inmediatamente el entrenador también fue cesado de su cargo en “El Team”.

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A Campos se le impuso una sanción que le prohibía de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol por un periodo de seis meses, además de una multa económica de 5 mil dólares.

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Un mes después, en diciembre de 2023, el cuerpo legal de Jeaustin Campos logró frenar el castigo de forma temporal, lo que le permitió llegar sin problemas a Real España.