Sonríe Luis Paradela: Javon East enloquece a Saprissa con un mensaje que golpea el orgullo de Alajuelense

La dupla Luis Paradela-Javon East fue, sin discusión, una de las sociedades ofensivas más productivas que logró consolidar el Deportivo Saprissa en los últimos años.

Defendiendo el uniforme morado, el delantero jamaiquino y el extremo cubano coincidieron en 68 partidos oficiales y celebraron juntos cuatro títulos de campeonato nacional.

ver también “Un arreglo importante”: Erick Lonnis confirma el acuerdo internacional que llena de expectativas a la afición de Saprissa

Hoy sus caminos son muy distintos: mientras que Paradela volvió al Monstruo tras su préstamo en la U. Craiova de Rumania, Javon East juega en el Hapoel Beer Sheva de Israel. Más de 12 mil kilómetros los separan, pero el vínculo entre ambos sigue intacto, como si nunca hubieran dejado de compartir vestuario.

El intercambio entre Javon East y Paradela

Tras la brillante actuación de Paradela en la victoria 2-1 sobre Liga Deportiva Alajuelense —donde abrió el marcador con un certero cabezazo y fue elegido figura del partido—, East compartió en sus historias de Instagram un mensaje en su rudimentario español que hizo explotar a la afición: “ADN mi animal, huevos”, escribió, etiquetando a Luis Javier.

El mensaje de Javon East para Paradela (Instagram).

El cubano no tardó en responderle públicamente a su ex compañero. En otra historia, el cubano replicó con un mensaje cargado de afecto: “Te amo y te extraño hermano”.

Publicidad

Publicidad

La respuesta del extremo cubano (Instagram).

El presente de Javon East

En lo deportivo, Javon East viene de atravesar un 2025 muy sólido en Hapoel Haifa, donde se consolidó como la principal referencia ofensiva del equipo y firmó 9 goles y 3 asistencias en 21 partidos.

Publicidad

Javon East fue traspasado al Hapoel Beer Sheva (Instagram).

Publicidad

ver también “Papá de Alajuelense”: Luis Paradela comparte el sentir de todo Saprissa tras ganar el clásico y provoca a los manudos

Ese rendimiento impulsó su fichaje —en medio de una enorme polémica— por el Hapoel Beer Sheva, club en el hasta ahora solo disputó un encuentro en el arranque del semestre.