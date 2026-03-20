“En conversaciones”: Erick Lonnis acelera por la firma del goleador que quiere hacer historia con Saprissa

En la tabla histórica de goleadores del Deportivo Saprissa, Evaristo Coronado sigue mirando a todos desde arriba. Con 164 anotaciones defendiendo el uniforme morado, el legendario ex delantero de 65 años ostenta el récord absoluto en el club más ganador de Costa Rica. Sin embargo, ese trono, que parecía intocable durante años, hoy empieza a temblar.

Es que a apenas 19 goles de esa marca aparece Ariel Rodríguez. El atacante de 36 años ya suma 145 gritos con el Monstruo y tiene ante sí una oportunidad única de meterse en la historia grande del club. El gran obstáculo es que su contrato en Tibás finaliza a fines de junio de 2026.

Ariel Rodríguez ya es el segundo máximo anotador de Saprissa (Prensa Saprissa).

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Saprissa quiere asegurar a su goleador

Pese al paso del tiempo, el “Samurai” sigue siendo una pieza útil dentro del plantel. En este arranque del ciclo de Hernán Medford, ha contado con minutos y confianza, y respondió con goles importantes, como el penal que le dio la victoria a Saprissa en el último clásico ante Liga Deportiva Alajuelense.

Por eso, desde la gerencia deportiva encabezada por Erick Lonnis ven con buenos ojos su continuidad de cara a la segunda mitad del 2026. Este viernes, el periodista Kevin Jiménez adelantó la primicia: “Ariel Rodríguez podría renovar su contrato con Saprissa, están en conversaciones. El delantero continúa aumentando su cuota goleadora con los morados”.

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“Me encantaría ser el número uno”

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Ariel Rodríguez podrá continuar persiguiendo un objetivo que ya no oculta: alcanzar a Evaristo Coronado como máximo goleador histórico del club.

El propio delantero lo dejó en claro: “Yo creo que ya me puedo sentar en la mesa y tomarme un cafecito con don Evaristo. Es algo muy bonito. Me encantaría ser el número uno, pero voy paso a paso”.

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“Para mí, se los juro, lo primordial es Saprissa, que seamos campeones y, si eso viene acompañado, será buenísimo para mí”, concluyó el segundo máximo goleador del 40 veces campeón de Costa Rica.

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En síntesis

-Ariel Rodríguez suma 145 goles con Saprissa y está a 19 de igualar el récord histórico de Evaristo Coronado (164).

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-Su contrato finaliza en junio de 2026, pero el club ya está en conversaciones para renovar.

-Erick Lonnis impulsa su continuidad, mientras el delantero sueña con convertirse en el máximo goleador histórico del club.