“200 mil colones por partido”: futbolista de Costa Rica destapa cuánto se paga por amaños en el fútbol tico

El fútbol de Costa Rica vuelve a quedar bajo la lupa tras una confesión que sacudió al entorno de la Liga de Ascenso de Costa Rica. En medio de un contexto donde la transparencia del juego siempre está en debate, un futbolista decidió contar lo que muchos sospechan, pero pocos se animan a decir en voz alta.

El protagonista es Darío Alfaro, jugador de Palmares, quien en una entrevista con Tigo Sports reveló detalles sobre cómo operan los presuntos amaños en el fútbol tico. Su testimonio, en medio de la denuncia de Gustavo Herrera, no solo expone cifras, sino también situaciones concretas que dejan una sensación incómoda sobre lo que ocurre dentro de la cancha.

La verdad detrás de los amaños en el fútbol tico

“Te dan un dinero extra por algo que no es tan notorio, vos decís, no sé, me dan 200 mil pesos por un partido y mi salario es de 150 mil, imagínense”, afirmó, poniendo sobre la mesa una realidad que, de confirmarse, explicaría muchas cosas dentro de la competición.

La gravedad del asunto no se queda en el número. Alfaro relató un episodio puntual que vivió durante su etapa en la liga, cuando enfrentó a un equipo que, según su percepción, mostró comportamientos fuera de lo normal.

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El equipo amañado de Costa Rica

“El ejemplo más claro, yo creo que incluso lo sancionaron fue Golfito en su momento, que yo me acuerdo que nosotros llegamos y faltaban cinco minutos para iniciar el partido y yo no había llegado. Y faltando dos minutos llegaron y se cambiaron y empezó el partido. Ni calentaron, ni nada. Y recuerdo que habían jugadas un poco extrañas y ese partido nosotros lo terminamos ganando 9-0”, contó.

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El relato no solo sorprende por el resultado, sino por lo que describe dentro del juego. “Entonces, incluso para uno, yo me acuerdo, un partido aburrido completamente. Yo recuerdo salir un poco obstinado, porque al final vos hacés el viaje, te topás ese tipo de cosas y te regresás con la sensación de que algo aquí no está bien”, agregó.

ver también Amaños en Costa Rica: la denuncia de Gustavo Herrera en Panamá destapa otra grave acusación contra Fedefútbol

Más allá de ese caso puntual, Alfaro dejó entrever que no se trataría de un hecho aislado. “A Palmares llegaron ofrecimientos. O sea, creo que en cierto momento habrá pasado. No puedo decir claramente a ciencia cierta, pero siento que en algún punto sí pudo haber pasado, puede incluso estar pasando”, señaló, ampliando el alcance de sus declaraciones.

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El impacto de estas palabras es inmediato. No solo por lo que implican, sino por el momento en que aparecen. En un fútbol que busca crecer y consolidarse, este tipo de testimonios golpean la credibilidad del sistema y obligan a mirar con atención lo que sucede en las categorías menores.

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En Costa Rica, donde la pasión por el fútbol convive con desafíos estructurales, este tipo de denuncias reabre un debate que nunca termina de cerrarse. La diferencia entre sospecha y evidencia es grande, pero cuando un jugador decide hablar, el ruido es inevitable.

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