Rubén de la Barrera se ganó más de un detractor en El Salvador en diciembre de 2023, cuando, a los tres meses de haber asumido como seleccionador nacional y cargar con el descenso en la Liga de Naciones de la Concacaf, decidió renunciar para volver al fútbol europeo.

Duró 89 días y cuatro partidos en La Selecta. Vizela FC, que por entonces marchaba penúltimo en la liga portuguesa, contrató al entrenador de 41 años. Sin embargo, la apuesta no salió como las partes esperaban y en mayo de 2024 el equipo bajó a segunda división. Su ciclo terminó ahí, con siete victorias, diez empates y diecisiete derrotas que volvieron inevitable el desenlace.

El presente año le trajo una nueva oportunidad laboral a de la Barrera en su natal España. Cultural Leonesa, donde ya había estado entre 2016 y 2018, lo fichó en febrero con el mismo objetivo: evitar la pérdida de la categoría. Pero la cosa no pinta bien. A falta de cuatro jornadas para que termine la Liga Hypermotion, están últimos en la tabla.

Rubén de la Barrera necesita un milagro en España

Cultural Leonesa tiene chances matemáticas de evitar el descenso a Primera RFEF (tercera división), donde bajarán cuatro equipos. Es el colero, con 33 puntos, y por encima suyo están Zaragoza (35), Huesca y Mirandés (ambos con 36).

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De modo que, para empezar a soñar, necesita ganarle a al menos tres de sus cuatro rivales: Albacete, Eibar, Burgos y Real Sociedad B —ante los dos últimos, que son los más fuertes, jugará de local—. Y que sus competidores directos sumen la menor cantidad de unidades posibles.

El ex entrenador de la Selección de El Salvador fue tajante sobre la situación límite en la que se encuentran tras igualar 2-2 con Cádiz el sábado: “Tenemos carencias es una realidad, pero te pone mala leche por lo que se ve el campo (…). El fútbol nos está diciendo que nos espera. Por la racha de resultados no confió en la salvación, por lo que hacemos en el campo, sí“.

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Rubén de la Barrera la pasa mal en su vuelta a España. (Foto: Fernando Otero / La Nueva Crónica)

En caso de que Cultural Leonesa descienda, la directiva está pensando seriamente en apostar por la continuidad de Rubén de la Barrera para pelear por un hipotético regreso a segunda. El DT ibérico, además, está dispuesto a seguir si sucede la debacle, según reporta el diario AS.

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Datos clave

Rubén de la Barrera está último en la Segunda de España con la Cultural Leonesa y necesita ganar casi todo para no descender.

con la Cultural Leonesa y necesita ganar casi todo para no descender. Tras su desplante a El Salvador y el descenso con Vizela en Portugal, el DT está a las puertas de su segundo fracaso consecutivo en Europa.

en Europa. Pese al posible descenso, la directiva española y el técnico ya planean seguir vinculados la próxima temporada.