El Salvador confirma un amistoso contra Corea del Sur: cuándo se juega y dónde será el partido

La Selección de El Salvador se prepara de gran manera para lo que será la competencia de la Liga de Naciones a finales de este año. Para llegar en condiciones, la Federación confirmó que disputará un amistoso en el mes de junio contra su par de Corea del Sur, que jugará el Mundial 2026.

Nathan Ordaz se verá las caras contra su compañero de equipo en LAFC, Heung-Min Son. La estrella surcoreana estará en la Copa del Mundo días después del amistoso contra La Selecta.

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¿Cuándo y dónde jugará El Salvador frente a Corea del Sur?

Este partido amistoso será el próximo miércoles 3 de junio desde las 5:00 pm. en el America First Field, ubicado en Sandy, una ciudad del estado de Utah. En este estadio hace de local el Real Salt Lake por la Major League Soccer.

Foto: Fesfut

Además de este amistoso, El Salvador tendrá otro juego el 6 de junio en el BMO Stadium ubicado en Los Ángeles. Éste será frente a la Selección de Catar, la cual estará también en la Copa del Mundo integrando el grupo B. Serán dos buenas medidas para los del Bolillo Gómez.

La Federación Salvadoreña de Fútbol explicó que ambos amistosos son de preparación para septiembre: “Estos dos juegos forman parte de la preparación de la Selección de El Salvador para la Nations League de CONCACAF, que arranca en el mes de septiembre de 2026. El Salvador estará en esta edición en la Liga A”.

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El equipo cuscatleco jugará la Liga de Naciones 2026-2027 en la Liga A, después de lo que fue su ascenso en 2024 bajo las órdenes de David Dóniga. Con este certamen, buscará clasificarse a la Copa Oro 2027 que podría organizarse en México.

En resumen

El Salvador enfrentará a Corea del Sur en un amistoso el miércoles 3 de junio .

enfrentará a Corea del Sur en un amistoso el miércoles . El técnico Bolillo Gómez dirigirá los encuentros ante Corea del Sur y Catar en Estados Unidos .

dirigirá los encuentros ante Corea del Sur y Catar en . La Selecta iniciará su participación en la Liga A de Naciones en septiembre de 2026.