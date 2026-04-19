Otra vez cerca de Saprissa: Javon East emociona a la afición tibaseña con un mensaje inesperado desde Israel

Este domingo, mientras los aficionados del Deportivo Saprissa palpitaban con nerviosismo la previa de un nuevo Clásico Nacional ante Liga Deportiva Alajuelense, un goleador muy bien recordado por la grada los sorprendió con un guiño desde el otro lado del mundo.

Se trata de Javon East, el delantero jamaiquino que supo ser una pieza clave en la obtención del último tetracampeonato y que hoy en día defiende los colores del Hapoel Be’er Sheva, en la primera división de Israel.

Javon East marcó 54 goles en Tibás (Saprissa).

Un saludo entre goleadores

Javon no solo tenía presente que este domingo 19 de abril se paralizaba el país con el choque ante los manudos, sino que además uno de sus grandes socios del camerino morado estaba de festejo: Orlando Sinclair cumple 28 años.

A través de sus historias de Instagram, el ex Saprissa no dejó pasar la oportunidad para felicitar al también delantero. Compartió una imagen de su etapa en Tibás donde se los ve a ambos celebrando un gol, y la acompañó con un cariñoso mensaje en inglés: “Happy B-Day my killer” (feliz cumpleaños, mi matador). El cumpleañero no tardó en repostear la publicación en su propio perfil, con un amistoso: “Thanks papito”.

Javon East saludó a Orlando Sinclair por su cumpleaños (Saprissa).

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La distancia no borra el sentimiento

A pesar de los 12 mil kilómetros que hoy lo separan de Costa Rica, el jamaiquino sigue demostrando que se siente muy cerca de la institución tibaseña, y este tipo de gestos en redes sociales no hacen más que confirmar el buen recuerdo que guarda del club.

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Eso sí, aunque la conexión sentimental sigue intacta, esto no garantiza que Javon vaya a estar pegado a la pantalla mirando el Clásico Nacional en vivo. La diferencia horaria juega una mala pasada: cuando el árbitro pite el inicio del partido, en Israel ya será la 1 de la madrugada del lunes, un horario bastante complicado para un profesional en plena competencia.

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En síntesis

Pese a la distancia, East demostró que sigue pendiente del día a día del club y de sus ex compañeros.

El mensaje “Happy B-Day my killer” para Sinclair reavivó la nostalgia de la afición tibaseña.

La diferencia horaria (Israel está 9 horas adelante) hace difícil que el jamaiquino pueda seguir el Clásico en vivo durante la madrugada.