El Deportivo Saprissa sufre una baja muy importante de cara a lo que será la serie de ida y vuelta contra el Municipal Liberia. Hernán Medford tendrá que pensar en un nuevo reemplazante para sustituir la salida de Bancy Hernández del país tico.

El equipo morado jugará las semifinales del Torneo de Copa en medio de la fecha FIFA que iniciará la próxima semana. El Monstruo recibirá al equipo de Saturnino Cardozo en la ida y luego irá al Estadio Edgardo Baltodano para definir a uno de los finalistas.

Recientemente, Bancy Hernández fue convocado por la Selección de Nicaragua para disputar un juego amistoso frente a Rusia el 27 de marzo en Krasnodar. Con este llamado, se confirma que Medford no podrá contar con él pensando en este doble partido.

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De esta manera, el entrenador de Saprissa perderá a sus dos extremos titulares, ya que Luis Paradela tampoco estará para el Torneo de Copa. El que sí se quedará es Tomás Rodríguez, quien no fue convocado por la Selección de Panamá pese a los rumores.

Bancy entre los convocados por Nicaragua.

En el lugar de Bancy Hernández, Hernán Medford podría utilizar a Gerson Torres, quien marcó en el clásico contra Herediano. El Pelícano le ha dado varios minutos ingresando desde el banco de suplentes. Por eso, ahora tendría su chance de hacerlo de titular de manera consecutiva.

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Saprissa podría perder a más jugadores para el Torneo de Copa

Aún resta conocer si Saprissa perderá a más futbolistas para estas semifinales. Todavía debe anunciarse la lista de la Selección de Costa Rica para los amistosos que se jugarán en Turquía frente a Jordania e Irán el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

En síntesis

Bancy Hernández jugará con Nicaragua ante Rusia el 27 de marzo en Krasnodar.

jugará con Nicaragua ante Rusia el en Krasnodar. Saprissa enfrentará al Municipal Liberia en las semifinales del Torneo de Copa .

en las semifinales del . El técnico Hernán Medford perderá a sus dos extremos titulares, Hernández y Luis Paradela.