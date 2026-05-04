Entre Saturnino Cardozo, Jorge Luis Pinto y Jeaustin Campos: Luis Diego Arnáez eligió al DT ideal para Alajuelense

Los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense que peinan canas lo podrán corroborar: Luis Diego Arnáez es uno de los futbolistas que defendió con mayor hidalgía y respeto la camiseta rojinegra a lo largo de la historia.

Antes de sus tres etapas como entrenador, el “Flaco” fue un polivalente defensor destacado por su liderazgo y capacidad goleadora que jugó durante doce años en la Liga. Se retiró en 2005, con la histórica Copa de Campeones de la Concacaf conquistada poco tiempo antes en lo más alto de su palmarés y siete títulos nacionales a cuestas.

Por lo que es una voz con autoridad de sobra para hablar sobre el presente de un club convulsionado por el fracaso en el Torneo Clausura 2026, la partida de su técnico más exitoso, Óscar Ramírez, y la búsqueda imperante de un sustituto.

Arnáez se inclina por Jorge Luis Pinto para Alajuelense

Cuando desde Tigo Sports Noticias le consultaron cuál era el estratega ideal para tomar las riendas de la Liga en este momento entre José Saturnino Cardozo, Jorge Luis Pinto y Jeaustin Campos (nombres previamente destacados por otro ídolo de la institución como Pablo Izaguirre, pero que además están en boga), Luis Diego Arnáez no titubeó.

ver también Jeaustin Campos ya respondió: la condición que le puso a Alajuelense para reemplazar a Óscar Ramírez

“Sobre el tema de la disciplina en el equipo, creo que Pinto sería una buena opción. El otro día yo hablaba con él y me dijo que él había cambiado algunas cosas, no en el tema de la disciplina sino meramente de entrenamientos. Es un técnico que no descansa. Aunque no esté dirigiendo, siempre está tratando de estudiar lo que se está haciendo. Creo que es una muy buena posibilidad”, aseveró el nacido en Nicoya hace 58 años.

El perfil de Pinto, según Arnáez, calza bien después de seis meses donde fueron noticia por problemas extradeportivos los futbolistas Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar, Deylan Paz, Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

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A Saturnino Cardozo, quien tiene todo encaminado para renovar con Liberia, lo elogió por promover “un fútbol alegre, ofensivo. Es una buena opción”. Mientras que sopesó con recelo la candidatura de Campos, que solo se iría de Real España si Alajuelense paga su cláusula de rescisión.

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“No sé, porque es un técnico que anteriormente tuvo problemas con la afición de la Liga. Y la afición de la Liga, sobre todo la de más edad, no olvida eso. Algunos otros no han llegado precisamente por eso. En el campo meramente de la dirección técnica ha tenido muy buenos resultados. De hecho, en alguna oportunidad yo dije que era un buen candidato para dirigir a la Selección Nacional”, concluyó el referente rojinegro.

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En síntesis

Luis Diego Arnáez aseguró que Jorge Luis Pinto es la opción ideal para Alajuelense.

es la opción ideal para Alajuelense. Para el ídolo manudo, el perfil de Pinto es necesario para corregir los recientes problemas de indisciplina de parte del plantel.

Arnáez puso en duda la llegada de Jeaustin Campos debido a su mala relación histórica con la afición rojinegra.

Aunque lo calificó como una buena opción por su fútbol ofensivo, recordó que Saturnino Cardozo está en Liberia.