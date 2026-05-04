Refuerzo clave en Saprissa: Hernán Medford celebra un regreso muy esperado para la revancha con Liberia

El Deportivo Saprissa salió muy bien librado de la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026. No solo porque rescató un valioso empate como visitante ante un Municipal Liberia que no pierde hace 10 partidos, sino además porque lo hizo con un equipo totalmente mermado por las ausencias.

El cuerpo técnico morado tuvo que lidiar con un rompecabezas en su alineación. Mariano Torres y Fidel Escobar atraviesan una suspensión de tres partidos que los deja marginados hasta una hipotética final de vuelta ante Herediano o Cartaginés; por su parte, Luis Paradela fue descartado de la convocatoria debido a una lesión muscular; por último, Pablo Arboine integró el banquillo de los suplentes, pero como también estaba tocado desde lo físico, no llegó a sumar minutos en el Edgardo Baltodano.

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Medford recupera a uno de sus titulares

Este lunes, el ex delantero Alejandro Castro reveló en el programa Seguimos que, tras el pitazo final en la Ciudad Blanca, mantuvo un intercambio de mensajes con Arboine, quien le confirmó de primera mano su estado físico.

“La verdad no estaba al 100% y no quise arriesgar. Dios primero, espero estar y ojalá ser tomado en cuenta para el domingo“, fue el mensaje del zaguero que el “Tanque” leyó en vivo para la audiencia.

Pablo Arboine llegaría a la semifinal de vuelta ante Liberia (Saprissa).

De esta manera, con una semana entera por delante para terminar de ponerse a tono, todo apunta a que Hernán Medford podrá contar con uno de sus defensas titulares para el duelo de vuelta ante los aurinegros, que se disputará el domingo 10 de mayo a las 4:00 p.m. (hora tica) en La Cueva.

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¿Y las demás bajas?

Mariano Torres y Fidel Escobar deberán purgar su segundo partido de suspensión durante la revancha. También se perderían la final de ida en caso de que Saprissa logre clasificar.

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Por otro lado, la evolución de Paradela está siendo monitoreada de cerca por el cuerpo médico del Monstruo. En los próximos días se evaluará cómo responde a las cargas de trabajo para definir si estará disponible o no para recibir a Liberia en el choque definitivo por el pase a la final.

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En síntesis

Pablo Arboine confirmó que no jugó la ida por precaución física, pero espera estar al 100% para el partido de vuelta en el Ricardo Saprissa.

Saprissa sacó un buen resultado en el Edgardo Baltodano sin figuras como Mariano Torres, Fidel Escobar, Luis Paradela y el propio Arboine.

Torres y Escobar seguirán fuera cumpliendo su castigo (y se perderían una eventual final de ida), mientras que Paradela será evaluado en la semana por su lesión muscular.